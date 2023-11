Cúp Quốc gia 2023-24, CLB TPHCM - B.Bình Dương: Người quen gặp lại (19g15, ngày 28-11)

Việc CLB TPHCM thay đổi ở khu kỹ thuật được xem là khá bất ngờ, bởi dù gì thì 4 điểm sau 3 trận đầu mùa cũng là kết quả chấp nhận được với một đội từng suýt rớt hạng ở mùa rồi. Dàn tân binh mà CLB TPHCM đưa về ở mùa này phần nào làm thay đổi diện mạo của họ, lối chơi có đường nét hơn, chất lượng hơn. Họ mạnh dạn cầm bóng tổ chức tấn công thay vì chủ trương đá phòng ngự phản công như trước đó.

Nhìn chung, thực lực hiện tại của CLB TPHCM đủ sức để “cân” những đối thủ được đánh giá cân sức với họ, trong đó có cả B.Bình Dương, đội bóng vốn cán đích trụ hạng mùa bóng 2023 trước CLB TPHCM chỉ… một bước chân. Những nhân tố mới đáng chú ý ở CLB TPHCM, ngoài các ngoại binh còn phải nói đến Hạ Long và Thanh Thảo thi đấu rất nổi bật trong các trận vừa qua. Trong đó với riêng Thanh Thảo thì đây sẽ là trận đấu nhiều cảm xúc với cầu thủ này khi so tài cùng với đội bóng cũ.

Chưa đầy 1 tuần để chuẩn bị lại, quỹ thời gian khá ngắn với HLV Phùng Thanh Phương trong việc tái cấu trúc lối chơi của CLB TPHCM. Những cộng sự của nhà cầm quân này như Đinh Hồng Vinh, Nguyễn Liêm Thanh hẳn sẽ làm việc gấp đôi công suất để hy vọng không lỡ nhịp trong giai đoạn chuẩn bị hiện nay.

Ở bên kia sân, B.Bình Dương vừa thua Hà Nội FC ở trận đấu bù vòng 1 V-League 2023-2024. Trận thua được xem là khá… đau cho đội bóng đất Thủ từ sai lầm đáng trách của thủ môn Minh Toàn. Dù gì thì hàng thủ của B.Bình Dương vẫn được đánh giá là khá ổn định, điều mà HLV Lê Huỳnh Đức liên tục phải chỉnh sửa là ở hàng tấn công vốn có những thể hiện chưa đạt trong thời gian qua. Không chỉ ở Tiến Linh mà cả các chân sút ngoại vẫn còn là mối lo ngại về phong độ.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội trong thời gian qua khá cân bằng. Ở thời điểm hiện tại, B.Bình Dương có phong độ thi đấu trên sân khách tốt hơn. Nếu giữ được tâm lý thoải mái, đội bóng đất Thủ vẫn rất khó chịu so với CLB TPHCM, nhất là họ vốn có duyên ở thể thức đấu Cúp. Đây còn là cuộc so tài thú vị giữa HLV Lê Huỳnh Đức của đội khách với các đồng đội 1 thời ở CLB Ngân hàng Đông Á (Phùng Thanh Phương), và trước đó nữa là Nguyễn Liêm Thanh (Công an TPHCM).

Dự đoán: 1-2