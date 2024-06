Viettel FC – SLNA (17 giờ ngày 30-6): Cơ hội mong manh của đội khách

SLNA buộc phải thắng TC Viettel và chờ HA.GL hoặc Hà Tĩnh trắng tay ở lượt cuối thì mới hy vọng thoát hiểm.

So với HAGL hay Hà Tĩnh, SLNA đang bất lợi nhất trong việc chạy trốn trận play-off để tranh vé ở lại V-League mùa sau. Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ đang có 27 điểm và kém 2 điểm so với hai đội cạnh tranh trực tiếp. Muốn an toàn và không cần dựa vào các tiêu chí phụ, họ buộc phải thắng Viettel FC và hy vọng HAGL, Hà Tĩnh có kết quả không tốt trước Hải Phòng hay Thanh Hóa.

Mục tiêu giành 3 điểm trước Viettel FC ở vòng đấu cuối được đánh giá là bài toán khó đối với SLNA. Bởi lẽ, càng về những vòng đấu cuối, đội bóng áo lính càng cho thấy phong độ ổn định của mình. Trận thắng 5-0 trước Thanh Hóa ở vòng đấu trước giúp Viettel giữ vững vị trí thứ 4 của mình trên bảng xếp hạng. Không chỉ phong độ, so về lực lượng, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các cầu thủ trẻ của SLNA.

TC Viettel đã an toàn trụ hạng nhưng vẫn là đối thủ khó chịu với SLNA

Trong khi đó, SLNA từng thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 5 trận bất bại khi HLV Phạm Anh Tuấn nắm quyền. Tuy nhiên, càng về cuối cuộc đua, đội bóng xứ Nghệ lại càng cho thấy lỗ hổng về lối chơi. Chưa kể, những cầu thủ ở độ tuổi 19, 20 của đội bóng này thường cho thấy sự lúng túng khi đối đầu với những đàn anh dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Trước một Viettel FC ổn định cả về phong độ và chiều sâu lực lượng, cán cân chiến thắng hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà dù trận đấu này, đội bóng áo lính lựa chọn sân Lạch Tray làm sân thi đấu.

Còn nước còn tát là những gì đúng với cục diện mà SLNA đang phải đối mặt. Tất nhiên, HLV Phạm Anh Tuấn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất mà mình có để níu kéo hy vọng mong manh, không phải đá play-off với đội thứ nhì của Giải hạng Nhất. Liệu SLNA có lách qua khe cửa hẹp? Câu trả lời sẽ có trong trận đấu diễn ra lúc 17 giờ ngày 30-6 tới đây.

Dự đoán: 1-1

HƯƠNG NGUYỄN