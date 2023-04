VCK giải U19 quốc gia 2023: ĐKVĐ Hà Nội nhọc nhằn giành 1 điểm

Ở trận đầu tiên, đương kim vô địch Hà Nội được đánh giá cao hơn nhờ vào dàn cầu thủ đồng đều. Trong khi đó các lứa cầu thủ trẻ của Đà Nẵng trong những năm qua có phần sa sút. Không nằm ngoài nhận định trên, các cầu thủ Hà Nội đã nhập cuộc rất tốt với các pha tấn công nhanh, đa dạng.

Tấn công và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng Hà Nội bất ngờ nhận bàn thua ở phút cuối cùng của hiệp 1. Từ đường lật cánh bên phải của Văn Thọ (11), tiền đạo Nhật Đông (9) bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội Đà Nẵng.

Bàn thua trước càng lên tinh thần các cầu thủ Hà Nội và họ khởi đầu hiệp hai với thế trận tấn công mạnh mẽ. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp đấu này, Hà Nội đã đưa trận đấu đã trở về vạch xuất phát từ nỗ lực đi bóng của Xuân Toàn qua 3 hậu vệ Đà Nẵng trước khi chuyền thuận lợi cho Sỹ Đức lập công.

Sau khi có được bàn gỡ, các cầu thủ Hà Nội vẫn là đội chơi chủ động và kiểm soát được thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1.

Ở trận đấu sau đó, được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, nên không quá bất ngờ khi Khánh Hòa nhập cuộc tốt hơn. Đến phút 50, thế trận cân bằng bị phá vỡ với bàn thắng đẹp mắt của Khánh Hòa khi Anh Kiệt bất ngờ tung cú dứt điểm với quỹ đạo bay khó chịu, đánh bại thủ thành Vũ Khang của đội chủ nhà.

Sau bàn thua, Tây Ninh vùng lên mạnh mẽ với hy vọng tìm được bàn gỡ. Đội chủ nhà tạo đuộc một số cơ hội nguy hiểm, đáng chú ý là cú sút như… đại bác của Hoàng Thái đưa bóng trúng xà ngang khung thành Khánh Hòa. Chung cuộc, Khánh Hòa giành chiến thắng 1-0, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A.

Ngày 23/4, giải tiếp tục với 4 trận đấu ở hai bảng B và C. Tại bảng B (thi đấu trên sân phụ): Bình Phước - HAGL, Viettel - An Giang; bảng C (thi đấu trên sân Tây Ninh), Becamex Bình Dương - Đồng Tháp, Thanh Hóa - SLNA.