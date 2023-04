Đội chủ nhà vào bảng thuận lợi ở VCK U17 quốc gia 2023

Tham dự VCK giải U19 quốc gia 2023 có sự góp mặt của 11 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại là: Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, SLNA, Đà Nẵng, HAGL, Khánh Hòa, B.Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang và chủ nhà U19 Tây Ninh. Các trận đấu tại VCK thi đấu tại SVĐ tỉnh Tây Ninh và sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh từ ngày 22-4 đến 4-5-2023 và mở cửa tự do đón khán giả tới theo dõi cổ vũ.

Kết quả bốc thăm, cả 3 đội thuộc khu vực miền Đông Nam bộ là Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương nằm ở các bảng khác nhau. Nếu như Tây Ninh rơi vào bảng A được xem là nhẹ nhàng thì hai đội còn lại cùng gặp thử thách.

Ở bảng A, ngoài Tây Ninh là ba đội Khánh Hòa, Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoại trừ Hà Nội vốn đã khẳng định vị thế ở các giải bóng đá trẻ trong thời gian qua, các đội còn lại được xem là cân sức. Tây Ninh lần đầu tham dự VCK, nhưng họ có thể tạo bất ngờ ở bảng này, nhất là trước hai đại diện của miền Trung là Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Trong khi đó ở bảng B, Bình Phước sẽ so tài với An Giang, HA.GL và Viettel. Còn tại bảng C, các cầu thủ B.Bình Dương cùng bảng đấu với Đồng Tháp, Thanh Hóa và SLNA. Đây có lẽ là bảng căng nhất ở VCK bởi hai đại diện phía Bắc vốn có nhiều tiến bộ ở bóng đá trẻ trong thời gian qua, nhất là SLNA đang trên đường tìm lại vị trí số 1 của họ ở công tác đào tạo trẻ.

Ở lượt trận khai mạc vào ngày 22-4, Hà Nội sẽ gặp Đà Nẵng vào lúc 15 giờ và chủ nhà Tây Ninh sẽ đối đầu với Khánh Hòa vào lúc 17g30.