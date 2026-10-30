VAR mang về trận hòa cho Hà Tĩnh trên sân Thanh Hóa

VAR trở thành tâm điểm trong trận Thanh Hóa hòa Hà Tĩnh 1-1 ở vòng 6 V-League 2026-2027, khi công nghệ này góp phần mang về 1 điểm cho đội khách cũng như tạo ra một tình huống tranh cãi có liên quan đến phạt đền.

Các cầu thủ Thanh Hóa và Hà Tĩnh cầm hòa nhau tại vòng 6 V-League 2026-2027. ẢNH: VPF

Thanh Hóa đặt mục tiêu giành chiến thắng ở trận đấu vào chiều 30-10 để chấm dứt chuỗi 2 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Tuy nhiên, nhiệm vụ của đội chủ nhà không hề dễ dàng khi Hà Tĩnh đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng.

Phút 23, Da Silva Daniel đưa bóng vào lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định Atshimene Charles đã rơi vào thế việt vị trước khi thực hiện đường căng ngang cho đồng đội dứt điểm.

Trong thế trận giằng co, Thanh Hóa có bàn mở điểm ở phút 37. Matheus Martins luân chuyển bóng từ giữa sân, rồi chuyền cho Saliou Guindo dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm, thủ môn Nguyễn Thanh Tùng dù bay người hết cỡ vẫn không thể cứu thua cho Hà Tĩnh.

Ba phút sau, Saliou tiếp tục đưa bóng vào lưới Hà Tĩnh sau pha đệm bóng cận thành. Dù vậy, trọng tài một lần nữa không công nhận bàn thắng do tiền đạo Thanh Hóa đã rơi vào thế việt vị.

Sang hiệp 2, Hà Tĩnh chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 53, Bùi Duy Thường đánh đầu lái bóng về góc xa, buộc thủ môn Nguyễn Thanh Diệp phải bay người hết cỡ mới có thể cứu thua cho Thanh Hóa.

Saliou Guindo ăn mừng bàn thắng mở điểm cho Thanh Hóa. ẢNH: VPF

Năm phút sau, VAR phát tín hiệu để trọng tài Hoàng Ngọc Hà kiểm tra tình huống Đoàn Mạnh Hà bên phía Thanh Hóa có dấu hiệu để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khoảng 5 phút xem xét tình huống cùng các trợ lý, trọng tài Hoàng Ngọc Hà quyết định không cho Hà Tĩnh hưởng phạt đền. Quyết định này khiến các cầu thủ đội khách phản ứng bởi họ cho rằng mình xứng đáng được hưởng một quả 11m.

Không được hưởng phạt đền, Hà Tĩnh vẫn kiên trì gây sức ép. Phút 67, Luiz Antonio thực hiện cú sút phạt hiểm hóc nhưng Thanh Diệp tiếp tục chơi xuất sắc để cứu thua cho đội chủ nhà. Đến phút 83, VAR một lần nữa trở thành tâm điểm và lần này mang đến niềm vui cho Hà Tĩnh.

Từ quả treo bóng của Antonio, Daniel Passira bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa. Thanh Diệp chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới, giúp đội khách gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, bàn thắng cũng chưa thể được công nhận ngay lập tức. Tổ trọng tài mất gần 5 phút kiểm tra VAR để xác định Daniel có phạm lỗi hay rơi vào thế việt vị hay không. Sau quá trình xem xét, trọng tài Hoàng Ngọc Hà quyết định công nhận bàn thắng cho Hà Tĩnh.

Việc kiểm tra VAR kéo dài khiến hiệp 2 có tối thiểu 10 phút bù giờ. Trong khoảng thời gian này, Hà Tĩnh tiếp tục tận dụng nền tảng thể lực của các ngoại binh để tổ chức nhiều đợt lên bóng nguy hiểm. Dẫu vậy, hàng phòng ngự Thanh Hóa vẫn đứng vững trước sức ép của đội khách. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1.

Hòa trận này, Hà Tĩnh tạm vươn lên xếp thứ 3 với 11 điểm. Còn Thanh Hóa chuỗi trận không thắng lên con số 3, khi có 8 điểm và vẫn xếp thứ 7.

HỮU THÀNH