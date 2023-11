Văn Thanh và Xuân Mạnh sẽ giúp hàng công Việt Nam hiệu quả hơn?

Nhìn lại hàng công của ĐTVN hiện tại, có thể thấy đội bóng của HLV người Pháp đang thiếu một cây săn bàn đích thực, có thể một mình tác chiến và ghi bàn. Ngoài Tuấn Hải đang là điểm sáng hiếm hoi khi liên tiếp tỏa sáng ở những trận đấu gần đây trong màu áo CLB Hà Nội. Những Tiến Linh, Văn Toàn, cùng nhóm cầu thủ trẻ khác như Văn Tùng, Thanh Nhàn, Đình Bắc chưa cho thấy được sự tin cậy.

Tuy nhiên ở lần tập trung đội tuyển lần này chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq. Ngoài việc cho gọi tiền đạo Văn Quyết một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, HLV Philippe Troussier đã cho gọi trở lại 2 nhân tố quan trọng ở hàng hậu vệ là Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC) và Vũ Văn Thanh (CAHN) những nhân tố kỳ cựu của ĐTVN dưới thời HLV Park Hang-seo. Đây là hai cầu thủ đang thể hiện phong độ cao tại CLB của mình. Cả Văn Thanh và Xuân Mạnh đều thuộc mẫu cầu thủ lên công về thủ rất tốt, đặc biệt là trong hỗ trợ tấn công.

Trong 3 vòng đấu đầu tiên của đội bóng nghành Công an tại V-League 2023, Văn Thanh chính là nhân tố chơi tốt nhất đội và luôn tạo ra các pha bóng đột biến trên hàng công hỗ trợ tiền đạo ghi bàn, giúp đội bóng này thi đấu thăng hoa. Trong khi đó Xuân Mạnh mùa này mới khoác áo đội bóng thủ đô, cũng đang hòa nhập rất tốt vào lối chơi chung của đội Hà Nội, chính đường chuyền dài chuẩn xác của Xuân Mạnh cho Tuấn Hải ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu gặp Wuhan Three Towns (Trung Quốc) giúp đội nhà thắng lợi, cùng khả năng phòng ngự tốt, nhờ đó mà cầu thủ quê Nghệ An đã lọt vào mắt xanh của HLV Troussier. Do đó nếu được trọng dụng ở trận gặp Phlippines cả Văn Thanh và Xuân Mạnh đều có thể giúp hàng công đội tuyển Việt Nam đang gặp bế tắc có thể sẽ thi đấu hiệu quả hơn.

Rõ ràng vị trí ở hàng hậu vệ cánh trái và phải lúc này khó có ai tốt hơn Văn Thanh và Xuân Mạnh, bởi Phan Tuấn Tài hay Võ Minh Trọng rất khó cạnh tranh về phong độ, kinh nghiệm với các đàn anh. Lần trở lại đội tuyển lần này Văn Thanh, Xuân Mạnh chắc chắn sẽ cố gắng thi đấu với quyết tâm cao, nhằm khẳng định năng lực và vị trí của mình, vì thời gian qua bị HLV Troussier bỏ quên. Tuy nhiên việc sử dụng nhân tố nào trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển, phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của HLV người Pháp, bởi cho dù có phong độ cao, nhưng với yêu cầu về tính hiệu quả và chiến thuật cho từng đối thủ, HLV Troussier hoàn toàn có thể sử dụng những cầu thủ khác.

Trận đấu mở màng gặp chủ nhà Philippines tại vòng loại World Cup 2026, chắc chắn sẽ không hề dễ dàng với thầy trò HLV Troussier. Nhưng với sự chuẩn bị dài hơi và kỹ càng, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể tự tin thi đấu với trạng thái tốt nhất, và kỳ vọng vào một kết quả tốt nhất ở trận đấu sắp tới. Đem đến niềm tin cho người hâm mộ nước nhà, cùng với đó là tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng loại tiếp theo.