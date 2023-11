V-League 2023-2024: Sức nóng ở đầu mùa giải

Chính vì thế mà các đội sẽ dốc hết sức ở vòng này trước khi bước vào khoảng nghỉ dài ngày, nhất là những đội đang có sự chuyển giao ở ghế HLV trưởng.

Cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy được xem là trận “đinh” của vòng 3 với cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch Công an Hà Nội và Hà Nội. Cả hai vốn là ứng viên cho cuộc đua vô địch mùa này và có cùng nét tương đồng là ghế HLV trưởng đang bất ổn. Công an Hà Nội đang chuẩn bị bàn giao ghế HLV trưởng từ ông Trần Tiến Đại sang nhà cầm quân người Hàn Quốc Gong Oh Kyun. Trận đấu ở vòng 3 sẽ là dịp để ông Gong quan sát tổng thể về đội bóng mà mình chuẩn bị tiếp nhận trước khi chính thức đồng hành với đội bóng nhiều tham vọng này.

Trong khi đó, Hà Nội cũng không khá hơn, chỉ sau 2 vòng đầu tiên đội bóng này đã có 3 HLV trưởng. Người vừa được bầu Hiển giao trọng trách lèo lái đội bóng là HLV Đinh Thế Nam. Lắm thử thách cho ông Đinh Thế Nam khi ngay trận đầu tiên cầm quân, Hà Nội FC sẽ đương đầu với Công an Hà Nội, đội bóng vốn khí thế đang lên sau khi thắng HA.GL 3-0 ngay trên sân Pleiku ở vòng đấu vừa qua. Hai lần gặp gỡ ở mùa bóng trước đều để lại những trận đấu hấp dẫn về chuyên môn, lần này hẳn sẽ không thay đổi, nhưng xét về lực lượng thì đội chủ nhà hiện chiếm ưu thế hơn khi mọi thứ đang vào “phom”. Những trụ cột một thời của Hà Nội đều đang là quân bài chủ lực bên phía Công an Hà Nội như Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh.

Tương quan lực lượng và phong độ thì các cầu thủ Công an Hà Nội có phần trội hơn để sẵn sàng hướng đến trận thắng thứ 2 liên tiếp. Một đội chủ nhà khác đang ở tốp đầu bảng là Nam Định cũng hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón CLB TPHCM. Cả khách lẫn chủ đều bất bại qua 2 trận đầu mùa để sẵn sàng với tinh thần cao nhất trong cuộc so tài này. CLB TPHCM có thuận lợi khi 2 trận đầu tiên gặp các đối thủ cân sức là Khánh Hòa (thắng 2-0) và Quảng Nam (1-1) để chạy đà tốt cho chuyến làm khách ở vòng này. Còn Nam Định gây bất ngờ hơn khi đang dẫn đầu bảng sau 2 trận thắng, thành tích đủ để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt kỳ vọng sân Thiên Trường sẽ được lấp đầy khán giả ở vòng này.

Trên sân Bình Dương, đội chủ nhà vốn được xem là hiện tượng ở mùa bóng năm nay qua sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã có trận ra quân thật ấn tượng qua chiến thắng 2-0 trước Bình Định ngay trên sân Quy Nhơn vừa qua. Vòng 3, B.Bình Dương sẽ về sân nhà tiếp Hải Phòng, cũng là trận đấu hứa hẹn chất lượng về chuyên môn khi đội khách cho thấy đang ở vào giai đoạn hưng phấn. Trận thắng 5-3 trước Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy mới đây hẳn là lời cảnh báo cho các cầu thủ B.Bình Dương.

Các trận còn lại được đánh giá cân sức. Đó là cuộc so tài trên sân Quy Nhơn giữa Bình Định và HA.GL mà thực lực đôi bên không có sự bổ sung nào đáng chú ý so với mùa trước, thậm chí còn suy yếu hơn như ở Bình Định. Quảng Nam tiếp Khánh Hòa cũng là trận đáng xem khi cả hai vốn cùng được đưa vào nhóm khả năng tranh trụ hạng ở mùa bóng năm nay.