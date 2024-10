Giải hạng Nhất 2024-2025: Văn Lâm, Hoàng Đức vừa ra ngõ đã gặp núi cao

Thủ môn Đặng Văn Lâm đang hưng phấn sau khi góp công lớn đưa Ninh Bình đi tiếp tại Cúp quốc gia 2024-2025. ẢNH: VPF

Chiều 26-10, Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 chính thức được khai mạc. Trong đó, cuộc đối đầu giữa Khánh Hòa gặp Ninh Bình được xem là trận cầu tâm điểm thuộc vòng mở màn.

Trước khi bước vào sân chơi hạng Nhất, 2 đội đã trải qua vòng sơ loại Cúp quốc gia với kết quả khác nhau. Thất bại sát nút 2-3 trước PVF khiến Khánh Hòa sớm dừng bước tại đấu trường cúp. Trong khi thủ môn Văn Lâm tỏa sáng trên loạt sút luân lưu trước CLB TPHCM, để mang về tấm vé đi tiếp cho Ninh Bình.

Xét về mặt tâm lý hiện tại lẫn công tác chuẩn bị trước mùa giải, Ninh Bình với dàn sao V-League trong đội hình được đánh giá nhỉnh hơn Khánh Hòa. Nhưng cũng giống đội khách, Khánh Hòa xem hạng Nhất là giải đấu quan trọng nhất. Vì thế, thầy trò Trần Trọng Bình một khi đã ra sân với tâm thế quyết tâm cao thì có thể tạo ra bất ngờ ngay từ vòng khai mạc.

Từ thất bại tại Cúp quốc gia đã đúc rút cho Khánh Hòa bài học kinh nghiệm để cải thiện những vấn đề còn tồn đọng. Thầy trò Trần Trọng Bình vừa rớt hạng nhưng trong đội hình của họ còn những gương mặt dạn dày kinh nghiệm V-League như thủ môn Võ Ngọc Cường, hậu vệ Lê Cao Hoài An, tiền vệ Huỳnh Nhật Tân, Trần Hoàng Phương… Lợi thế được thi đấu trên sân nhà 19-8 Nha Trang cũng là một điểm tựa vững chắc cho Khánh Hòa. Tại đây, CAHN với tư cách đương kim vô địch V-League đã phải hứng chịu thất bại ở mùa giải trước.

Khánh Hòa là một trong những trở ngại lớn của Ninh Bình tại mùa giải 2024-2025. Thông qua trận đấu này sẽ bước đầu kiểm chứng năng lực của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Việt Thắng. Bởi tại trận đấu với CLB TPHCM vào cuối tuần trước, tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức không được ra sân. Bên cạnh trời mưa lớn khiến những ngôi sao trên mặt trận tấn công của Ninh Bình không thể được nhiều. Sự hòa nhập của dàn sao bên phía đội khách vẫn còn là một câu hỏi.

Các cầu thủ Khánh Hòa (áo xanh) được dự báo gây ra nhiều khó khăn cho Ninh Bình. ẢNH: VPF

Bình Phước và PVF, 2 đối thủ được xem cạnh tranh trực tiếp với Ninh Bình cho 1,5 suất thăng hạng, cũng phải làm khách tại vòng 1. Trong đó, Công Phượng cùng đồng đội dự báo có trận cầu không dễ chịu với Hòa Bình. Thầy trò Lê Quốc Vượng vừa gây ấn tượng khi buộc đội V-League là Đà Nẵng phải nhờ đến loạt sút luân lưu mới giành quyền đi tiếp tại Cúp quốc gia.

Còn á quân PVF-CAND làm khách trên sân nhà của Long An với phần lớn các cầu thủ đã vô địch tại Giải U21 quốc gia 2024. Cuộc so găng giữa Huế và Đồng Tháp diễn ra trên sân Tự Do vào lúc 15g30 ngày 26-10 được Ban tổ chức chọn làm lễ khai mạc chính thức tại giải đấu.

Lịch thi đấu vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 15g30, ngày 26-10, Huế - Đồng Tháp 17g00, ngày 26-10, Hòa Bình - Bình Phước 18g00, ngày 26-10, Khánh Hòa - Ninh Bình 16g00, ngày 27-10, Long An - PVF-CAND 16g00, ngày 27-10, BR0VT - Đồng Nai

TÂM HÀ