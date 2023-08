U23 Việt Nam dự vòng loại châu Á: Rủi ro trong bảng đấu vừa sức

Nằm trong bảng đấu có sự hiện diện của U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Guam, cộng hưởng lợi thế được chơi dưới “chảo lửa” sân Việt Trì (Phú Thọ), HLV Philippe Troussier cùng các học trò được nhận định có khả năng rất cao vượt qua bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2024.

Vòng loại Giải U23 châu Á 2024 chính là chặng khởi đầu của U23 Việt Nam hướng đến vòng loại Olympic Paris 2024. Mười sáu đội bóng vượt qua vòng loại của sân chơi châu lục sẽ tranh tài ở vòng chung kết, để tìm ra 3 đại diện xuất sắc nhất đoạt tấm vé đến thủ đô Paris (Pháp) dự ngày hội lớn của thể thao thế giới.

Song, đó là câu chuyện sang năm. Còn nhiệm vụ vào tháng 9 tới của HLV Troussier cùng các học trò là phải vượt qua được bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2024. Bảng C do U23 Việt Nam làm bảng trưởng chỉ là một trong 11 bảng đấu ở vòng loại năm nay. Các đội trong từng bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, để chọn ra đội đứng đầu cùng 4 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 11 bảng tham dự vòng chung kết.

Song hành quá trình chuẩn bị về mặt con người lẫn đấu pháp, HLV Troussier cùng ekip huấn luyện sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về 3 đối thủ trong bảng đấu của mình. Từ đó, đưa ra những kế hoạch phù hợp cho hoạt động huấn luyện của U23 Việt Nam.

U23 Singapore nằm trong nhóm các đội bóng yếu thuộc hạt giống số 2. Tại SEA Games 32, đại diện đến từ Đảo quốc Sư tử thua dễ U23 Việt Nam tỷ số 1-3, và đứng chót vòng bảng. Trước đó, U23 Singapore cũng xếp cuối ở Cúp tứ hùng Merlion ngay trên sân nhà. Thành tích đi xuống của đội U23 từ đầu năm 2023 khiến Hiệp hội Bóng của quốc gia này đã không đăng ký tham dự môn bóng đá nam ASIAD 19-2022.

Phần lớn những gương mặt đã thất bại trước U23 Việt Nam trên đất Campuchia hồi tháng 5 sẽ tái đấu với thầy trò HLV Troussier ở vòng loại Giải U23 châu Á 2024. Một cơ hội mở ra cho U23 Việt Nam kiếm tìm chiến thắng tiếp theo trước đối thủ.

U23 Đảo Guam là một đội bóng còn non trẻ, thuộc nhóm hạt giống số 4, được nhận diện yếu nhất ở vòng loại Giải U23 châu Á 2024. Đại đến từ châu Đại Dương chính là “kho điểm” cho ba đội trong bảng cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng để đua tranh về chỉ số phụ nếu có xảy ra trường hợp bằng điểm.

Có lẽ U23 Yemen chính là ẩn số, và là đối trọng với thầy trò HLV Troussier trong cuộc đua ở bảng C này. Nếu 2 đối thủ U23 Singapore và U23 Yemen chưa bao giờ vượt qua vòng loại, thì đại diện đến từ Tây Á này từng 2 lần góp mặt ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. Thể hình, thể lực lẫn những pha lên bóng tốc độ, vốn là điểm mạnh của bóng đá Yemen cảnh báo gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Song các học trò của HLV Troussier có kinh nghiệm từng đối đầu với các đối thủ Tây Á, nên sẽ có tâm thế chuẩn kỹ về tâm lý chiến.

Nằm trong bảng đấu vừa sức cùng lợi thế được chơi trên sân nhà, U23 Việt Nam có nhiều cơ hội đứng đầu bảng C, để đoạt tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết. Song rủi ro sẽ hiện với toàn đội nếu chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng. Trong 11 bảng đấu ở vòng loại Giải U23 châu Á 2024, có bảng K chỉ 3 đội tham dự. Để tạo tính công bằng, khi xét điểm số giữa 11 đội xếp nhì vòng bảng, Ban tổ chức không tính kết quả đối đầu của đội đứng nhì với đội đứng cuối thuộc bảng A đến bảng J.

Với bảng C của U23 Việt Nam, gần như U23 Đảo Guam sẽ đứng cuối cùng. Khi đó, đội bóng nào đứng nhì bảng sẽ đánh mất nhiều lợi thế về điểm số lẫn chỉ số phụ khi xét với đội nhì của 10 bảng khác. Ngoài ra, bốn trong 11 đội xếp nhì có vé dự vòng chung kết, tức cơ hội chiến thắng chỉ 36%. HLV Troussier cùng các học trò chỉ an toàn khi đứng đầu bảng C, bằng không thì việc đi tiếp phải phụ thuộc vào các đối thủ khác.