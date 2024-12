Tứ kết cúp Liên đoàn: Mùa giải kỳ lạ của Tottenham đang đạt đến thời điểm trọng đại nhất từ trước đến nay

Nếu đôi khi người ta nói rằng luôn có một câu lạc bộ khủng hoảng ở Premier League, thì lời cảnh báo dành cho các HLV là đừng trở thành câu lạc bộ đó. Khi Russell Martin chạy xuống đường hầm tại St Mary's, ngay khi Southampton để thủng lưới bàn thứ năm trước khi kết thúc hiệp một ở trận đấu tại Premier League cuối tuần trước, sự nhẹ nhõm cho Ange Postecoglou là Tottenham , ít nhất là cho đến bây giờ, không còn là câu lạc bộ đó nữa.

Sự ra đi ngay lập tức của HLV Russell sau thất bại 0-5, tiếp theo là Gary O'Neil của Wolves và giữa lúc Man City sụp đổ trong trận derby vào Chủ Nhật, đã đảm bảo một sự nghỉ ngơi cho Spurs trong mớ thông tin ồn ào của Premier League. Ngay cả vào đêm Thứ Năm này, khi Manchester United đến thăm Tottenham ở tứ kết cúp Liên đoàn, tâm điểm vẫn nằm ở phía đội khách, về những bình luận của Marcus Rashford xung quanh tương lai của anh và quyết định của Ruben Amorim về việc có triệu tập Rashford và Alejandro Garnacho trở lại đội hình chính hay không. Tóm lại, sẽ có ít sự tập trung hơn vào Spurs trước trận đấu lớn nhất của họ trong mùa giải cho đến nay.

Có lẽ điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. HLV Postecoglou không quan tâm . "Luôn có tiếng ồn xung quanh Man United, bạn ơi, bạn đã ở đâu vậy?" ông nói đùa. Nhưng đừng hiểu lầm, có rất nhiều thứ đang chờ đợi ông. Spurs đã không giành được một danh hiệu nào kể từ năm 2008 và có một cơ hội để thay đổi điều đó khi Wembley diễn ra sau hai 2 trận nữa. Postecoglou cũng là huấn luyện viên "luôn giành được" các danh hiệu trong mùa giải thứ hai của mình. Một “cột mốc” được đưa ra trong giai đoạn trước mùa giải liên quan đến thành công trước đây của ông tại Celtic và Yokohama Marinos đã theo ông kể từ đó. "Nếu bạn hỏi tôi 100 lần, tôi sẽ trả lời 100 lần", ông nói. "Tôi không đi khắp nơi với những biểu ngữ ghi rằng 'Tôi giành được mọi thứ trong năm thứ hai của mình'".

Postecoglou và Spurs đã chấm dứt chuỗi trận không thắng của họ tại Southampton

Giành được cúp quốc nội không nhất thiết đại diện cho một câu lạc bộ mạnh. Ví dụ, Erik ten Hag đã bắt đầu mùa giải bằng tuyên bố rằng chỉ có Pep Guardiola giành được nhiều danh hiệu hơn ông kể từ khi đến Manchester United. Điều đó đúng, nhưng mọi người đều thấy rõ rằng cả họ và HLV người Hà Lan đều đang đi sai hướng mặc dù đã nâng cao Cúp FA chỉ vài tháng trước đó. Postecoglou cho biết: "Tham vọng của tôi là xây dựng một đội bóng và một câu lạc bộ có cơ hội thành công bền vững". Không, giành được một danh hiệu không chứng tỏ bạn đã làm được điều đó".

Nhưng Postecoglou lập luận rằng các danh hiệu có thể giúp tạo ra một môi trường chiến thắng. Spurs thậm chí có thể là một ví dụ hoàn hảo về một đội có đẳng cấp cao, bằng chứng là chiến thắng 2-1 trước Manchester City ở vòng trước cúp Liên đoàn và chiến thắng 4-0 sau đó tại Etihad trong khuôn khổ Premier League. Nhưng đối với Postecoglou, các yếu tố khác quan trọng hơn trong việc xác định liệu những gì ông đang xây dựng có nền tảng vững chắc hay không. "Cách đội thể hiện trên mọi đấu trường, cách đội hình phát triển", ông nói. "Nếu bạn giành được một danh hiệu và mọi thứ khác đều sụp đổ, tôi không nghĩ đó là con đường tương lai”

Tottenham hiện đứng thứ 10 tại Premier League. Chiến thắng trước một Southampton đáng thương và trượt dốc là chiến thắng đầu tiên của họ sau sáu trận. Đội hình mỏng và không chuẩn bị đầy đủ cho lịch thi đấu đang dày lên đã phải trả giá. Bây giờ Destiny Udogie, người đã bị buộc phải rời sân trong hiệp một tại St Mary's, có thể cùng Cristian Romero, Micky van de Ven, Ben Davies và Guglielmo Vicario ngồi ngoài. Postecoglou đã triển khai hàng phòng ngự tạm thời và kéo những cầu thủ từ học viện Tottenham lên để lập thành một đội hình. Ở tuổi 18, Archie Gray hiện là trung vệ quan trọng nhất của họ và là lý do để lạc quan.

“Tôi thấy nhóm này có nhiều sự phát triển,” Postecoglou cho biết. “Nếu bạn bỏ qua và xem xét những thách thức mà chúng tôi đã gặp phải trong năm nay, tình hình chấn thương, chúng tôi có lẽ chỉ cách một kết quả nữa là mọi người sẽ nói rằng chúng tôi cũng đang ổn trong giải đấu.”

Mặc dù đứng thứ 10, nhưng họ chỉ kém top bốn năm điểm. Tottenham cũng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với các đội từ thứ 4 đến thứ 9 cộng lại. Đó là thước đo cho các kết quả thi đấu có phần lập dị của họ. “Chúng tôi giữ bình tĩnh, giữ tập trung,” Postecoglou cho biết. “Chúng tôi sẽ chạm đến vùng nước êm ả hơn vào một thời điểm nào đó.”

"Chúng tôi sẽ ra ngoài đó và cố gắng chơi thứ bóng đá của mình. Nếu chúng tôi làm được, chúng tôi sẽ khó bị ngăn cản", Postecoglou nói trước khi đối mặt với Man United, một đội mà họ đã đánh bại 3-0 tại Old Trafford vào tháng 9. Đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất của Tottenham dưới thời Postecoglou. Nhưng việc duy trì cường độ như vậy là quá nhiều trong giải đấu, nơi họ là một đội bóng cực kỳ kỳ lạ. Spurs đã để thủng lưới nhiều bàn như Chelsea, 19 bàn, và ghi được 36 bàn, chỉ ít hơn một bàn so với đội của Enzo Maresca. Tuy nhiên, The Blues đang đứng thứ 2 và kém đội đầu bảng hai điểm. Trong khi Tottenham thua nhiều hơn Everton và có thể thấy mình đứng thứ 13 nếu thua Liverpool vào Chủ Nhật này.

Vì thế, các trận đấu cúp có thể giúp ích, ít nhất là như vậy. Một trận bán kết hai lượt vào tháng 1 và tháng 2 giúp mùa giải tiếp tục. Postecoglou đã phải đối mặt với bầu không khí thù địch trong những tuần gần đây, tại Galatasaray, tại Ibrox, và thậm chí từ chính người hâm mộ của Tottenham . Cũng có những tiếng hô vang, chống lại chủ tịch Daniel Levy sau chiến thắng 5-0 trước Southampton.

Nhưng trước khi đối đầu với United, Postecoglou đã kêu gọi người hâm mộ Tottenham biến đêm nay thành một đêm tuyệt vời. "Chúng ta sẽ cần nguồn năng lượng đó", ông nói. Nếu không, Tottenham có thể thấy họ lại là câu lạc bộ khủng hoảng.

HỒ VIỆT