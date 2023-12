Trợ lý HLV CLB SLNA bị cấm chỉ đạo 3 trận

Do có những phản ứng, hành vi lăng mạ, xúc phạm trọng tài trong trận đấu giữa hai CLB SLNA và Quảng Nam ở vòng 4 V-League 2023-2024, trợ lý HLV Phạm Anh Tuấn của đội chủ nhà SLNA vừa bị Ban kỷ luật VFF phạt nặng.

Cuộc rượt đuổi bàn thắng quyết liệt trong trận SLNA - Quảng Nam ở vòng 4 V-League 2023-2024 khép lại với tỷ số 4-4

Cụ thể, theo thông báo mới, VFF và VPF đã phạt 10 triệu đồng cùng với việc đình chỉ làm nhiệm vụ ở 3 trận kế tiếp đối với trợ lý HLV Phạm Anh Tuấn do có hành vi lăng mạ xúc phạm trọng tài Khổng Tam Cường và các trợ lý trong trận SLNA - Quảng Nam hoà 4-4 ở vòng 4 V-League 2023-2024 vào ngày 2-12 vừa qua trên sân Vinh.

Theo diễn biến trong trận đấu ấy, khi tỷ số đang hoà 2-2, một số thành viên của đội chủ nhà SLNA đã đến phản ứng với trọng tài chính Khổng Tam Cường và các trợ lý do không đồng ý với một số quyết định của các trọng tài. Trợ lý HLV Phạm Anh Tuấn đã thiếu bình tĩnh, có những lời lẽ lăng mạ xúc phạm trọng tài và bị trọng tài Khổng Tam Cường rút thẻ đỏ. Sau khi xem các bản báo cáo từ giám sát, trọng tài, Ban kỷ luật VFF đã tăng mức phạt dành cho trợ lý Phạm Anh Tuấn như đã nêu.

Ngoài ra, sau vòng 4 V-League và vòng 5 giải hạng Nhất còn có thêm một số trường hợp bị phạt nguội. Cụ thể, CLB Thanh Hóa bị phạt 3 triệu đồng do có 6 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận Khánh Hòa - Thanh Hóa; phạt CLB Nam Định 2 triệu đồng do có 5 người bị thẻ vàng ở trận Hà Tĩnh - Nam Định. Riêng ở giải hạng Nhất, đội BRVT bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận BRVT - Đồng Tháp.

CAO TƯỜNG