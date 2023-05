Trẻ em cần được học bơi an toàn

Nhiều khẩu hiệu và các chương trình về toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước đã và đang diễn ra thời điểm này. Chúng ta đang trong Tháng hành động Vì trẻ em 2023. Do thế, người làm thể thao cùng hiểu rằng, trẻ em cần được sự an toàn trong các hoạt động vui chơi thể chất, đặc biệt trong đó là sự an toàn khi bơi lội...