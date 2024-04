Trần Tuấn Kiệt “lao xe” vào Áo vàng Petr Rikunov thắng chặng

Cú đẩy xe quyết định ở giai đoạn nước rút của tay đua Trần Tuấn Kiệt không may đã lao vào Petr Rikunov thắng chặng 14 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 nhưng đã làm chiếc Áo vàng gặp tai nạn.

Cú té ngã của Áo vàng Rikunov và Trần Tuấn Kiệt. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 14 từ Quảng Ngãi đi Bình Định dài 179 km là một trong những chặng đua dài lại diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng và gió nên các tay đua tổn hao rất nhiều sức lực và phải liên tục tiếp năng lượng, bù nước trên đường đua đồng thời phân phối sức lực. Gian nan là thế song các tay đua đầy khát khao chinh phục khi liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội trong khi đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang chủ động bảo vệ cho áo vàng lẫn áo xanh Petr Rikunov.

Đội An Giang nỗ lực bảo vệ Áo vàng. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau khi xuất phát, một nhóm khoảng 15 tay đua thoát đi thành công khỏi tốp đông của áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Nỗ lực tìm kiếm cơ hội giúp Quàng Văn Cường (Quân khu 7) thắng Sprint 1, Tống Thanh Tuyền (Quân đội) thắng Sprint 2. Sau đó Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long) một mình một ngựa giành chiến thắng ở Sprint 3.

Đặng Văn Bảo Anh cùng Nguyễn Phạm Quốc Khang (Kenda Đồng Nai) nỗ lực hướng về đích để tìm kiếm chiến thắng chặng. Tuy nhiên khi còn cách đích 4 km, 2 tay đua này bị các đội mạnh phía sau với “máy kéo” Tập đoàn Lộc Trời An Giang bắt kịp.

Đội An Giang kiểm soát tốc độ đường đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Đoàn đua về đích trong tốp đông cũng là lúc người hâm mộ hồi hợp chờ xem cuộc cạnh tranh nước rút của 2 tay đua Martin Laas (620 Châu Thới Vĩnh Long) và Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Ê kíp 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động làm tốc độ cao để Martin Laas trổ tài nước rút nhưng tay đua này không may gặp sự cố xe nên bỏ lỡ cơ hội.

Không có kình địch Martin Laas, Petr Rikunov vươn lên mạnh mẽ tuy nhiên bất ngờ xảy ra khi Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) cũng nhấn bàn đạp rất mạnh và tung ra cú đẩy xe, qua mặt Petr Rikunov để cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng trong gang tấc. Ngay sau khi cán đích, Trần Tuấn Kiệt bị mất lái và không may va trúng xe của Petr Rikunov khiến cả 2 bị té ngã. Đây là tình huống không may sau vạch đích và cũng rất may khi cả 2 chỉ bị sây sát ngoài da.

Do bị tai nạn nên Tấn Hoài lên nhận Áo vàng, Áo xanh thay cho Rikunov

Về nhì chặng 14, Petr Rikunov giữ vững Áo vàng lẫn Áo xanh. Các danh hiệu khác không đổi khi Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) giữ Áo cam, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo trắng, Igor Frolov (TPHCM New Group) giữ Áo chấm đỏ và TPHCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Ngày mai 19-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 chạy chặng 15 từ Bình Định về Phú Yên dài 100 km.

GIA MẪN