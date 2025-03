Nguyễn Thị Thật lần đầu tiên thắng chặng, củng cố áo xanh

Nguyễn Thị Thật đã an toàn hơn trong cuộc chiến áo xanh

Đang nắm giữ chiếc áo vàng do công của Natalia Frolova và nhất đồng đội, đội Biwase Bình Dương nhanh chóng ráp đội hình chơi theo chiến thuật bảo vệ thành quả ngay sau khi xuất phát. Họ dàn quân lên đầu làm máy kéo, kiểm soát tốc độ, thả cho các tay đua khó có khả năng tranh chấp thoát đi.

Sau khi vài nhóm thoát đi lẻ tẻ, đến lượt tay đua Kamonrada Khaoplot (Thái Lan) tấn công kéo theo 3 tay đua Hadenova Majid An Naafi Putri (Indonesia), Maritoni Krog (Standard Inserance Philippines) và Nguyễn Thị Kim Vàng (Quân Khu 7) thì mới hình thành nhóm 1 thật sự. Họ cùng nhau đi khoảng 50 km rồi Hadenova Majid An Naafi thắng sprint 1 và Kamonrada Khaoplot thắng được sprint 2.

Đội Biwase Bình Dương luôn kiểm soát tốc độ đường đua

Sau khi giải quyết xong 2 sprint, tốp đầu 4 tay đua đã bị đoàn đông bắt lại. Đến lúc này, hai đội mạnh Thái Lan và Tập đoàn Lộc Trời An Giang mới tấn công ồ ạt dù họ biết cơ hội lật đổ Biwase Bình Dương là rất thấp. Tuy nhiên, nhờ các cuộc tấn công như thế, đội Tập đoàn Lộc Trời mới đạt được mục đích đưa đoàn về tốp đông tranh nhau nước rút.

Không phụ lòng các đồng đội, Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) tăng tốc đánh bại Valencia Tan (Singapore Academ/X-Spped) và Nur Aisyah Mohamad Zubir (Malaysia) lần đầu tiên thắng chặng. Cô tiếp tục nắm giữ chiếc áo xanh sau 5 chặng và nâng khoảng cách điểm so với người đứng thứ 2 từ con số 1 lên thành 16 điểm. Một khoảng cách khá an toàn cho cô gái An Giang chinh phục mục tiêu áo xanh chung cuộc.

Tay đua Natalia Frolova tiếp tục mặc áo vàng

Tay đua Natalia Frolova về đích trong tốp đông nên bảo vệ thành công chiếc áo vàng. Tay đua Kasuga Watabe tiếp tục dẫn đầu ở giải áo trắng. Đội chủ nhà Biwase Bình Dương dẫn đầu giải đồng đội xếptrên Uzbekistan và hạng ba Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Sáng mai 17-3, đoàn đua thi đấu chặng 6 từ Thị xã La Gi đi Thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) dài 115 km.

GIA MẪN