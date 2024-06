Trần Thị Ánh, Trần Quốc Khánh vô địch cá nhân giải cầu lông trẻ quốc gia 2024

Tay vợt Trần Quốc Khánh vô địch nội dung đơn nam. Ảnh: NGUYỄN LINH

Trưa ngày 16-6 tại nhà thi đấu ở Bà Rịa-Vũng Tàu, giải cầu lông trẻ quốc gia 2024 chính thức kết thúc với những trận đấu cuối trong các nội dung còn lại.

Tâm điểm được giới chuyên môn chú ý vẫn là 2 trận chung kết nội dung đơn nam, đơn nữ. Tại chung kết đơn nữ, 2 gương mặt trẻ Trần Thị Ánh và Phạm Thị Trúc An (cùng Thái Bình) gặp nhau ở cuộc so tài tìm ngôi hậu chung cuộc. Tuy nhiên, do là cuộc so tài giữa 2 tay vợt cùng đơn vị nên ngay trước khi trận đấu diễn ra thì Trúc An đã rút lui, qua đó Trần Thị Ánh được ban tổ chức công nhận có chiến thắng, giành HCV đơn nữ. Đây là lần đầu tiên, Trần Thị Ánh có tấm HCV đơn nữ ở giải cầu lông trẻ quốc gia.

Chung kết đơn nam là cuộc thi đấu đầy quyết liệt giữa Trần Quốc Khánh (Bắc Giang) và Trần Hoàng Kha (TPHCM). Một lần nữa, Quốc Khánh tiếp tục vượt trội trong trận chung kết đơn nam của giải đấu để vượt qua Hoàng Kha với tỷ số 2-0 (21/19, 21/14), giành HCV. Năm ngoái, Quốc Khánh đã lọt vào chung kết đơn nam giải cầu lông trẻ quốc gia 2023 và cũng chiến thắng, có HCV. Ở nội dung này, các tay vợt Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng) và Nguyễn Văn Mai (Hà Nội) nhận thành tích đồng HCĐ. Ngoài 2 trận chung kết đơn nam, đơn nữ, ban tổ chức giải cầu lông trẻ quốc gia 2024 cúp donex cùng chứng kiến các trận chung kết đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ trong đó chiến thắng chung cuộc ở nội dung đôi nam thuộc về Phạm Văn Trường/Vũ Trung Kiệt (Hà Nội), vô địch đôi nữ là Huỳnh Khánh My/Nguyễn Thụy Kim Hằng (TPHCM) còn vô địch đôi nam-nữ là Phạm Văn Trường/Bùi Bích Phương (Hà Nội). Giải năm nay đã ghi nhận 142 tay vợt của 21 đơn vị trong các nước góp mặt thi đấu.

Trần Thị Ánh giành HCV đơn nữ trong cuộc thi đấu năm nay. Ảnh: NGUYỄN LINH

Tại bảng xếp hạng thành tích tổng, cầu lông TPHCM có vị trí số 1 khi giành 2 HCV, 2 HCB. Cầu lông Hà Nội ở vị trí thứ nhì với 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ còn đội Thái Bình xếp hạng 3 (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ). Xếp vị trí tiếp sau là Bắc Giang, Lâm Đồng.

MINH CHIẾN