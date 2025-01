Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sớm gặp ứng viên vô địch SEA Games 33 tại giải ở Ấn Độ

Thùy Linh chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục thi đấu tại Ấn Độ. Ảnh: BWF

Nguyễn Thùy Linh đã có mặt tại Ấn Độ để sẵn sàng dự tranh giải cầu lông quốc tế Ấn Độ mở rộng 2024. Theo lịch, giải diễn ra từ ngày 14-1 tới 19-1. Đây là giải thuộc cấp độ chuyên môn BWF World Tour Super 750 của cầu lông thế giới với tổng thưởng lên tới 950.000 USD.

Nguyễn Thùy Linh được dự vòng chính nội dung đơn nữ. Cô có lá thăm gặp tay vợt hạt giống số 7 người Singapore Yeo Jia Min. Hiện tại, Yeo Jia Min đang giữ vị trí 12 thế giới và từng thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024. Tay vợt này được đánh giá là 1 trong những gương mặt quan trọng mà cầu lông Singapore sẽ chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 để tranh HCV. Chính vậy, Nguyễn Thùy Linh thi đấu với Yeo Jia Min là cơ hội nắm bắt thêm chuyên môn đối thủ.

Tại giải này, hạt giống số 1 đơn nữ là VĐV số 1 thế giới An Se Young (Hàn Quốc). Nguyễn Thùy Linh nằm ở nhánh đấu của tay vợt rất mạnh này. Nếu thi đấu thành công và đạt được kết quả tốt nhất thì An Se Young và Nguyễn Thùy Linh có thể gặp nhau tại tứ kết. Trong cuộc đấu ở giải cầu lông Malaysia mở rộng 2024 mới đây, Thùy Linh gác vợt 0-2 trước An Se Young. Trên bảng xếp hạng thế giới, Thùy Linh đã vươn lên hạng 34.

Theo đăng ký của giải cầu lông quốc tế Ấn Độ mở rộng 2024, nội dung đơn nữ ghi nhận 4 tay vợt hàng đầu Thái Lan tham gia. Ngoài ra, VĐV nữ số 1 Indonesia là Gregoria Mariska Tunjung cũng góp mặt. Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam có suất dự giải trên.

MINH CHIẾN