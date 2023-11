Trận Công an Hà Nội - HA.GL được chọn làm trận khai mạc Cúp Quốc gia 2023-2024

Theo thông tin từ công ty VPF thì cuộc so tài giữa hai đội Công an Hà Nội và HA.GL trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19g15 ngày 25-11 được chọn tổ chức lễ khai mạc giải. Đội Công an Hà Nội đang là đương kim vô địch V-League, trong khi đương kim vô địch Cúp Quốc gia là Thanh Hóa được vào thẳng vòng 2.

Tham dự vòng 1 Cúp Quốc gia 2023-2024 gồm có 9 đội hạng Nhất là: Phú Thọ, Long An, Đồng Nai, BR-VT, Hòa Bình, Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp và Bình Phước, hai đội hạng Nhất còn lại là PVF và Ninh Bình được vào thẳng vòng 2.

Các trận đấu vòng 1 sẽ diễn ra trong các ngày 24, 25, 26 và 28-11. Trận đấu muộn nhất diễn ra vào ngày 28-11 giữa CLB TPHCM và Becamex Bình Dương do ngày 24-11, Becamex Bình Dương sẽ tiếp Hà Nội FC ở trận đấu bù vòng 1 V-League 2023-2024.

Lịch thi đấu vòng 1 gồm:

Ngày 24-11:

Phú Thọ - Long An

Đồng Nai - BR-VT

Quảng Nam - Hòa Bình

Ngày 25-11:

Đà Nẵng - Huế

CAHN - HA.GL

Ngày 26-11:

SLNA - Đồng Tháp

Khánh Hòa - Hà Tĩnh

Bình Phước - Nam Định

Ngày 28-11:

CLB TPHCM - Becamex Bình Dương