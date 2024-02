Tích cực tập luyện và nghỉ Tết đúng quy định

VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội lúc này. Ảnh: MINH NGUYỆT

Điền kinh nghỉ từ ngày 27 tháng Chạp âm lịch

HLV Nguyễn Mạnh Hiếu của đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã cho biết “hiện tại các tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn tập luyện đầy đủ giáo án chuyên môn. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 của đội tuyển sẽ thực hiện theo quy định. Chúng tôi dự kiến cho các em nghỉ lễ từ ngày 27 tháng Chạp âm lịch (nhằm ngày 6-2 dương lịch) bởi việc di chuyển về nhà bằng tàu, xe sẽ mất nhiều thời gian. Các VĐV có nhà gần Hà Nội sẽ được nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp âm lịch (ngày 7-2 dương lịch)”. Cũng theo ông Hiếu, VĐV một số tổ nội dung nghỉ lễ nhưng vẫn được HLV kiểm tra việc tự tập duy trì thể lực để tránh bị tăng cân và sức ì sau giai đoạn trên.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT Hà Nội để chuẩn bị cho dự lượt vòng loại Olympic. Hai tay vợt Nguyễn Anh Tú và Đinh Anh Hoàng tập luyện đều đặn theo giáo án của ban huấn luyện. Đội tuyển bóng bàn cũng được nghỉ Tết như các đội khác và dự kiến ngày 7-2 là ngày tập cuối của từng tuyển thủ.

Đội tuyển TDDC Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội và đội boxing nữ Việt Nam đang tập huấn. Hai đội tuyển này có nhóm tuyển thủ trọng điểm sẽ thi đấu giải quốc tế có tính chất vòng loại Olympic ngay cuối tháng 2-2024 dù thế vẫn được nghỉ Tết đúng quy định và dự kiến cũng kết thúc những bài tập cuối cùng vào ngày 7-2.

Lãnh đạo Cục TDTT đã cho biết, từng bộ môn (Cục TDTT) và các Phòng thể thao thành tích cao của đơn vị đều có sự kiểm tra công tác tập luyện chuyên môn và nắm bắt thông tin nghỉ Tết năm nay ở tất cả các đội tuyển quốc gia tập huấn ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đại học TDTT Bắc Ninh. Còn một tuần, HLV, VĐV của thể thao Việt Nam được nghỉ nhưng giáo án chuyên môn tập luyện vẫn thực hiện nghiêm túc lúc này.

Giữ tốt tinh thần tập luyện

Đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội đã chia sẻ đơn vị quản lý quân số đông ở nhiều môn thể thao nhưng việc nghỉ Tết năm nay thực hiện đúng quy định của nhà nước. Các đội thể thao của Hà Nội sẽ được thực hiện chương trình tập cho tới ngày cuối 7-2 rồi thực hiện việc nghỉ lễ theo kế hoạch từng đội đề ra.

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an Nhân dân (Bộ Công an) và Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT Quân đội (Bộ Quốc phòng) có chương trình nghỉ Tết của năm nay đối với HLV, VĐV các đội thể thao của mình. “Năm nay, chúng tôi thực hiện việc nghỉ lễ cho các HLV, VĐV của đơn vị trên tinh thần vui xuân nhưng vẫn phải giữ được tính kỷ luật, duy trì được thể lực khi về gia đình để VĐV khi trở lại tập luyện tiếp tục đảm bảo chuyên môn”, đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an Nhân dân trao đổi.

Đại diện Cục công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) gặp mặt các HLV, VĐV thể thao Công an Nhân dân trước khi tất cả được nghỉ Tết. Ảnh: MINH MINH

Số đông các đội thể thao từ quốc gia cho tới địa phương có lịch nghỉ Tết tới hết ngày mùng 5 âm lịch (nhằm ngày 14-2 dương lịch). Theo chia sẻ, một số đội thể thao có đặc thù chuẩn bị chuyên môn hướng tới dự sớm các giải thi đấu nên có thể sẽ hội quân tập luyện ngay từ ngày mùng 4 (13-2 dương lịch). Dù vậy, tất cả vẫn giữ một tinh thần đó là HLV, VĐV được vui xuân đầm ấm bên người thân nhưng không quên các nhiệm vụ chuyên môn để sẵn sàng vào guồng khi hết nghỉ lễ, đảm bảo tốt nhất chuyên môn.

MINH CHIẾN