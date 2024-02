Thủ môn Kiều My phấn đấu giữ sạch lưới cho U20 nữ Việt Nam tại giải châu Á 2024

Trong kế hoạch chuẩn bị tham dự VCK U20 nữ châu Á 2024, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có trận giao hữu với đội U20 của nước chủ nhà Uzbekistan và hòa 1-1. Sau trận đấu, thầy trò HLV Akira Ijiri nghiêm túc rút kinh nghiệm về những lỗi vẫn tồn tại ở cuộc so tài này.

Thủ môn Kiều My cùng các đồng đội trở ra sân tập sau trận giao hữu cùng U20 nữ Uzbekistan

Sáng 25-2 theo giờ địa phương, U20 nữ Việt Nam có buổi đi bộ thả lỏng tại quảng trường gần khuôn viên khách sạn. Trước đó nửa ngày, U20 nữ Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên gặp chủ nhà U20 nữ Uzbekistan. Các cầu thủ trẻ đã cố gắng hết sức khi phải thi đấu dưới điều kiện mưa tuyết, cùng nhiệt độ dưới 0 độ C.

HLV Akira Ijiri phân tích lại trận đấu với Uzbekistan chiều 24-2, để từ đó phát hiện lỗi sai, rút kinh nghiệm, tiến bộ và trưởng thành hơn trong những ngày kế tiếp. Chia sẻ sau trận đấu đã qua, thủ môn Danh Thị Kiều My cho biết: “Tôi và toàn đội chuẩn bị tỉ mỉ về mặt kỹ chiến thuật, thể lực. Thông qua trận trận giao hữu với U20 Uzbekistan, chúng tôi có thêm bài học để hướng tới những màn so tài với các đối thủ mạnh sắp tới tại giải U20 nữ châu Á”.

U20 nữ Việt Nam còn thêm 1 trận giao hữu lượt về với Uzbekistan vào chiều 27-2

Kiều My nói tiếp: “Thời tiết ở Uzbekistan lạnh hơn ở Việt Nam rất nhiều. Chúng tôi đang cố gắng thích nghi. Cũng do điều kiện khí hậu nên trận đấu tập với đội tuyển U20 nữ Uzbekistan chúng tôi chưa kịp thích nghi. Trời mưa, sân trơn, trượt và bóng lăn rất nhanh. Do vậy, một số cầu thủ chưa thể hiện được đúng khả năng.

Từ trận đấu đã qua, chúng tôi cũng rút ra nhiều bài học trước khi gặp các đối thủ sắp tới. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ gặp những đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn tại VCK U20 nữ châu Á. Vì thế, chúng tôi tự động viên nhau phải chuẩn bị thật kỹ, cố gắng hơn nữa trong thời gian này. HLV Akira Ijiri cũng luôn nhắc chúng tôi thay mặt Việt Nam đến đây thi đấu, vì vậy phải nỗ lực, quyết tâm vì màu cờ sắc áo. Cá nhân tôi rất hào hứng hướng về VCK U20 nữ châu Á 2024. Tôi sẽ nỗ lực thể hiện bản thân mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức và mong rằng giữ sạch lưới cho đội nhà”.

ĐOÀN NHẬT