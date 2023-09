Thành tích ASIAD 19-2022 cũng là sự ganh đua của các đơn vị

Phải thấy rằng, tại nhiều đấu trường thể thao quan trọng chúng ta dự theo từng cấp độ như Đông Nam Á (SEA Games), châu Á (ASIAD) và thế giới (Olympic), mỗi tuyển thủ của một đội tuyển thể thao quốc gia là niềm tự hào cho họ cũng như cho quê hương, đơn vị chủ quản tuyển thủ ấy. Do thế, từng thành tích huy chương VĐV giành được có ý nghĩa chuyên môn và giá trị tinh thần to lớn.

337 tuyển thủ của 31 đội tuyển thể thao Việt Nam dự ASIAD 19-2022 lần này là những người được kì vọng đạt thành tích tốt nhất. Ai trong số họ giành được kết quả huy chương đều là thành tích đáng kể cho thể thao nước nhà nhưng với mỗi đơn vị quản lý thì đó là sự tự hào riêng.

Các đơn vị Hà Nội, TPHCM, Quân đội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Dương, An Giang và Công an Nhân dân là 10 đơn vị đứng đầu cả nước về thành tích chuyên môn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Từng đơn vị trên đang có tuyển thủ được đăng kí dự ASIAD 19-2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Dù thực tế, số tuyển thủ nằm trong nhóm dự báo có triển vọng tranh được HCV là không nhiều.

Với thể thao Hà Nội, mang danh đơn vị đứng đầu cả nước về chuyên môn thể thao, nhà quản lý đơn vị này rất chờ đợi sẽ có tuyển thủ nằm trong nhóm tranh được HCV tại ASIAD 19-2022. Kì ASIAD 18-2018 gần nhất, trong 4 tấm HCV của thể thao Việt Nam giành tại Đại hội, thể thao Hà Nội có tuyển thủ giành được vinh quang ấy là Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh). Trước đó, tại ASIAD 17-2014, thể thao Việt Nam giành duy nhất 1 HCV và thành tích thuộc về nữ tuyển thủ wushu Dương Thúy Vi của thể thao Hà Nội. Trong sự chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 19-2022, hai tuyển thủ trên đều có mặt trong danh sách sẽ tới Hàng Châu (Trung Quốc) tranh tài. Hiện tại, thể thao Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 19-2022 với một số môn quan trọng thuộc nhóm đầu như cầu mây, karate, quyền Anh (boxing)..., tuyển thủ của thể thao Hà Nội có tên trong đội hình trọng điểm các môn này.

Trong khi đó, thể thao TPHCM đã có tay chèo Hồ Thị Lý là thành viên đội thuyền rowing nữ bốn người giành HCV tại ASIAD 18-2018. Lúc này đây, thể thao TPHCM có 56 tuyển thủ thuộc các đội tuyển thể thao quốc gia khác nhau (chưa kể bóng đá) được đăng kí dự ASIAD 19-2022. Đây là con số không nhỏ. Dù thế, trong các đội hình ở các môn thể thao quan trọng được chúng ta dự báo nhắm định đạt thành tích huy chương như cầu mây, cờ tướng, karate, boxing, bắn súng, điền kinh, bơi, xe đạp... thì số VĐV của thể thao TPHCM là vừa phải.

Thể thao lực lượng vũ trang gồm Quân đội và Công an Nhân dân rất sát sao đối với công tác chuyên môn trong việc sẽ có bao nhiêu HLV và VĐV tham gia ASIAD 19-2022. Đơn vị thể thao Quân đội có gương mặt sáng giá nhất là Hà Minh Thành (bắn súng) hay Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Bùi Phước Tùng (boxing)... hướng đến cuộc đấu lần này. Trong khi, thể thao Công an Nhân dân có 5 tuyển thủ tại các đội tuyển thể thao thành tích cao (chưa kể bóng đá) được dự ASIAD 19-2022. Được biết, Một số tuyển thủ của thể thao Công an Nhân dân thuộc nhóm nội dung quan trọng có mục tiêu tranh chấp huy chương tại các môn như karate, cầu mây và bắn súng. Vừa qua, xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành được suất Olympic cho thể thao Việt Nam tại giải bắn súng vô địch thế giới 2023 và cô là tuyển thủ của thể thao Công an Nhân dân. Thu Vinh đã được đăng kí là thành viên tuyển bắn súng dự ASIAD 19-2022.

Tuy vậy, nhiều đơn vị khác không có đông đảo HLV, VĐV nhưng vẫn có gương mặt trọng điểm được dự báo đủ sức tranh huy chương ASIAD 19-2022. Nhiều người có thể kể ra như Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, Bắc Giang), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, Quảng Bình), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, An Giang), Lại Lý Huynh (cờ tướng, Bình Dương), Nguyễn Thành Bảo (cờ tướng, Bình Phước), Phạm Lê Thảo Nguyên (cờ vua, Cần Thơ), Võ Thị Kim Phụng (cờ vua, Bà Rịa-Vũng Tàu), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, Vĩnh Long), Nguyễn Thị Thanh Nhi (bắn cung, TT-Huế), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, Bắc Ninh), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, Nam Định), Phùng Thị Huệ (jujitsu, Thái Nguyên)... Bây giờ, từng tuyển thủ của từng đội tuyển thể thao quốc gia có trong danh sách dự ASIAD 19-2022 đang tập luyện những giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi sẵn sàng lên đường tới Hàng Châu (Trung Quốc) vào ngày 20-9 tới đây. Mỗi kết quả chiến thắng của họ đều là niềm vui chung cho thể thao nước nhà.