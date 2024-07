Thái Nguyên T&T rời top 3 sau lượt 11 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2024

Cuộc so tài giữa Thái Nguyên T&T và Than KSVN xứng đáng là trận đấu được mong chờ ở vòng 11 giải bóng đá nữ VĐQG 2024 diễn ra vào ngày 18-7. Các cô gái Than KSVN đã có chiến thắng ngược dòng đầy ấn tượng để hoán đổi vị trí với chính đối thủ này trong cuộc đua ở top đấu bảng.