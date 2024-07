Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Bắc 2024: Cuộc so tài được chờ đợi giữa Than KSVN và Thái Nguyên T&T

Các trận đấu vòng 11 giải bóng đá nữ VĐQG 2024 sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18-7. Nếu như hai đội TPHCM I và Hà Nội I nhiều hy vọng giành thêm 3 điểm, thậm chí thêm nhiều bàn thắng khi gặp các đối thủ yếu hơn thì cuộc so tài giữa Than KSVN và Thái Nguyên T&T rất được trông chờ.

Cơ hội cho Than KSVN trở lại top 3 nếu thắng Thái Nguyên T&T ở vòng 11

Sau vòng 10, nếu như TPHCM I tiếp tục giữ ngôi đầu bảng cùng khoảng cách an toàn về điểm số thì phía sau là cuộc níu kéo giữa nhóm 3 đội Hà Nội I, Than KSVN và Thái Nguyên T&T với cùng 21 điểm. Ở trận lượt đi giữa Than KSVN và Thái Nguyên T&T khép lại với kết quả bất phân thắng bại. Chính điều đó sẽ gia tăng tính quyết liệt ở cuộc chạm trán giữa hai đội vào chiều 17-7.

Về tương quan lực lượng, Thái Nguyên T&T và Than KSVN được đánh giá cân sức. Thái Nguyên T&T có những nhân tố nổi trội, nhiều kinh nghiệm trận mạc, nhưng vẫn còn bộc lộ khi thiếu sự đồng bộ. Nếu các trụ cột Hoài Lương hay Bích Thùy bị phong tỏa thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm cơ hội ghi bàn.

Ở bên kia sân, Than KSVN có sự đồng đều về lực lượng. Hàng công của Than KSVN vẫn chưa đạt độ bén nhọn cần thiết trong việc tận dụng cơ hội ghi bàn thì hai tuyến còn lại vẫn là thế mạnh của họ mà ngay cả TPHCM I, Hà Nội I cũng phải kiêng dè. Cuộc so tài này được đánh giá cân sức, nhưng nếu Thái Nguyên T&T bị dẫn bàn trước thì sẽ rất khó để lật ngược tình thế. Cuộc so tài này được dự báo sẽ quyết liệt bởi đội thua trận sẽ nhiều khả năng lỡ hy vọng tranh huy chương mùa này khi mà hai đối thủ còn lại đều rất mạnh là TPHCM I và Hà Nội I.

Hàng công của Thái Nguyên T&T phụ thuộc nhiều vào Bích Thùy

Việc hai đội Than KSVN và Thái Nguyên T&T so tài ở vòng này sẽ là cơ hội cho Hà Nội I cải thiện thứ hạng khi Hải Yến cùng các đồng đội sẽ gặp TPHCM II. Đến nay đã có 2 cầu thủ thực hiện được cú poker trong một trận đấu là Bích Thùy và Hải Yến. Phong độ ghi bàn đang ở mức cao của Hải Yến cũng là hy vọng cho đội bóng thủ đô trong giai đoạn tăng tốc này.

Trong khi đó TPHCM I cũng sẽ gặp đội dưới cơ là Hà Nội II, và PP Hà Nam sẽ khó để mất 3 điểm trong cuộc so tài cùng Sơn La.

CAO TƯỜNG