Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024: Hà Nội I lỡ cơ hội lấy lại ngôi nhì bảng

Hai trận đấu muộn của vòng 10 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2024 diễn ra vào chiều 13-7 với cuộc so tài đáng chú ý giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam. Kết quả khá bất ngờ khi Hải Yến và các đồng đội đã bị PP Hà Nam làm chậm bước tiến qua trận hòa không bàn thắng.

Thanh Nhã nỗ lực tung cú sút trước sự truy cản của hậu vệ PP Hà Nam

Việc hai đội xếp phía trước là TPHCM I và Thái Nguyên T&T chia điểm trong trận đấu sớm vào một ngày trước đó đã làm các cầu thủ Hà Nội I thêm quyết tâm giành chiến thắng. Bởi nếu có 3 điểm trong trận này, họ sẽ lấy lại ngôi nhì bảng từ tay Thái Nguyên.

Vì thế mà ngay từ đầu trận, Hà Nội I đã đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, các chân sút của Hà Nội I đã có trận đấu không được như ý trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt từ PP Hà Nam. Thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các pha tấn công thiếu tính bất ngờ, sự sắc sảo nên không xuyên thủng được hàng thủ của PP Hà Nam.

Sang hiệp 2, các cô gái Hà Nam tiếp tục xây dựng lối đá phòng ngự chắc chắn từ phần sân nhà. Họ xem đây như là cử tập cho bài phòng ngự phản công trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Kinh nghiệm của thủ lĩnh Tuyết Dung giúp cô cầm nhịp và điều tiết trận đấu ở khu trung tuyến và đem về 1 trận hòa như ý muốn của PP Hà Nam.

Than KSVN trở lại cuộc đua top 3 từ trận thắng 2-0 trước Hà Nội II

Với Hà Nội I, trận hòa này đã làm cho họ lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu bảng của TPHCM I, thậm chí còn bị Than KSVN cân bằng về điểm số khi Nguyễn Thị Vạn cùng các đồng đội đã giành chiến thắng 2-0 trước đội Hà Nội II. Các bàn thắng của Than KSVN do công của Trúc Hương và Phạm Thị Nhâm ghi.

Sau vòng 11, TPHCM I thẳng tiến ở ngôi đầu bảng với 26 điểm. Theo sau là nhóm 3 đội Thái Nguyên T&T, Hà Nội I và Than KSVN có cùng 21 điểm. Cuối bảng là Sơn Là và Hà Nội II cùng 3 điểm

CAO TƯỜNG