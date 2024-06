Tam sư coi chừng Christian Eriksen

Christian Eriksen sẽ là mối đe dọa tiềm tàng cho tuyển Anh

Đội tuyển Anh tới Euro 2024 không chỉ là dàn sao đắt giá nhất với hơn 1,5 tỷ euro trên thị trường chuyển nhượng mà còn là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chưa thấy Tam sư thể hiện được khí phách đó ở trận thắng Serbia chật vật 1-0. Dù sao, Anh cũng là đội bóng đầu tiên ở Euro giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp ở vòng bảng. Tam sư chưa thua trận nào ở vòng bảng kể từ trận thua Pháp ở Euro 2004 tới nay. Điểm sáng nhất của các cầu thủ HLV Gareth Southgate ở trận thắng Serbia lại là hàng thủ vì đã chống đỡ rất thành công những đợt tấn công liên tục của đối phương.

Liệu Anh có thể lần đầu tiên thắng 2 trận mở màn ở một kỳ Euro hay không khi gặp Đan Mạch? Trong ba trận gặp nhau gần đây nhất, Anh đều không thể thắng được đối thủ Bắc Âu này trong 90 phút thi đấu chính thức. Chất lượng của từng cầu thủ Anh không cần bàn cãi nhưng HLV Southgate vẫn chưa giúp toàn đội có lối chơi gắn kết, phối hợp nhịp nhàng. Alexander Arnold từ hậu vệ cánh được kéo lên chơi tiền vệ phòng ngự cùng với Declan Rice không hiệu quả nhưng ông Southgate vẫn đang loay hoay có cần phải thay đổi hay tiếp tục tin tưởng vào cầu thủ Liverpool này khi mà Conor Gallagher, Kobbie Mainoo luôn sẵn sàng.

Phil Foden là ngôi sao của Manchester City nhưng vị trí quen thuộc ở cánh phải hay trung lộ đã thuộc về Bukayo Saka và Jude Bellingham nên anh đành chơi ở cánh trái. Ông Southgate thêm một sự cân nhắc nữa là để Foden đá chính ngay từ đầu hay thay bằng một cầu thủ chuyên chạy cánh trái như Cole Palmer hay Anthony Gordon.

Trong lúc Tam sư phải cân nhắc ít nhất hai sự thay đổi thì HLV Kasper Hjulmand gần như chắc chắn giữ nguyên đội hình xuất phát như ở trận hòa Slovenia. Christian Eriksen vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của Đan Mạch ở Euro lần này. Eriksen có mùa giải 2023-2024 không thành công trong màu áo Manchester United do bị xếp chơi quá thấp ở hàng tiền vệ. Ông Hjulmand để tiền vệ 32 tuổi này đá vai trò nhạc trưởng đã giúp anh chơi thăng hoa ở trận đầu tiên. Eriksen là cầu thủ Đan Mạch có nhiều cú dứt điểm nhất ở trận hòa Slovenia với 11 lần, có 7 đường chuyền tổ chức tấn công và có 1 bàn thắng. Ngoài ra, Đan Mạch còn có tiền đạo Rasmus Hojlund có phong độ rất tốt với 7 bàn sau 15 trận chơi cho đội tuyển quốc gia. Có vẻ như chừng ấy quá ít ỏi trước tập thể Tam sư nhiều ngôi sao buộc ông Southgate phải lựa chọn để giành tấm vé đầu tiên của bảng C vào vòng knock out sớm trước 1 vòng đấu.

Đối đầu trực tiếp:

08/07/2021 Anh – Đan Mạch 2-1 Euro 2020

15/10/2020 Anh – Đan Mạch 0-1 Nations League

09/09/2020 Đan Mạch – Anh 0-0 Nations League

06/03/2014 Anh – Đan Mạch 1-0 Giao hữu

10/02/2011 Đan Mạch – Anh 1-2 Giao hữu

Đội hình dự kiến:

ĐAN MẠCH (3-4-1-2): Kasper Schmeichel - Joachim Andersen, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard - Joakim Maehle, Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Rasmus Kristiansen - Christian Eriksen - Rasmus Hojlund, Jonas Damsgaard

ANH (4-2-3-1): Jordan Pickford – Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi, Kieran Trippier – Alexander Arnold, Declan Rice - Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden – Harry Kane

Dự đoán: Anh thắng 2-1

HOÀNG HƯNG