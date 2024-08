Taekwondo TPHCM giành 21 HCV tạm đứng đầu giải vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia 2024

VĐV tranh tài tại giải được ghi nhận có nhiều kết quả chuyên môn tốt. Ảnh: TKVN

Giải đấu đang tranh tài ở Tiền Giang. Năm nay, ban tổ chức đã tranh tài 22 bộ huy chương (12 đối kháng, 10 biểu diễn) ở nhóm tuổi U12; 32 bộ huy chương nhóm tuổi 12-14 (22 đối kháng, 10 biểu diễn); 33 bộ huy chương nhóm tuổi 15-17 (23 đối kháng, 10 biểu diễn) và 31 bộ huy chương của nhóm tuổi 18-20 (21 đối kháng, 10 biểu diễn).

Kết thúc một số nội dung sớm, võ sỹ trẻ của TPHCM đã đạt tổng 52 huy chương (21 HCV, 12 HCB, 19 HCĐ) để đứng vị trí số 1 cuộc đấu năm nay. Ở các nội dung đối kháng, taekwondo trẻ TPHCM có 1 HCV ở nhóm tuổi 18-20 với kết quả vô địch thuộc về võ sỹ Đoàn Vỹ Tân hạng 74kg nam. Ngoài ra, các võ sỹ có 3 HCV đối kháng nhóm tuổi U12, 5 HCV đối kháng nhóm tuổi 12-14 cùng các HCV trong một số nội dung đối kháng đồng đội của nam, nữ.

Taekwondo trẻ Hà Nội giành 14 HCV, 18 HCB, 3 HCĐ nên đang có vị trí á quân còn Bình Dương đạt 12 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ để đứng hạng ba. Tạm xếp sau 3 đơn vị trên (có kết quả giành HCV) là các đoàn Quảng Nam, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Nai, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận, Lâm Đồng, Sơn La, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Thái Nguyên, Quân đội, Bình Phước, Đồng Tháp, TT-Huế, Lai Châu, Lào Cai, Hải Phòng, Long An và Tiền Giang (chủ nhà).

Trong 44 đơn vị tranh tài giải năm nay, duy nhất võ sỹ của Kiên Giang, Sóc Trăng chưa giành được huy chương. Giải sẽ bế mạc vào ngày 22-8.

MINH CHIẾN