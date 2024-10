Shanghai Masters: Carlos Alcaraz đã đánh bại Shang Juncheng, giành trận thắng thứ 10 liên tiếp

Alcaraz giành chiến thắng mở màn

Trong trận đấu chung kết ATP China Open hồi giữa tuần, đối đầu với “Đại kình địch” người Italia - Jannik Sinner, Carlos Alcaraz đã phải kịch chiến trong 3 giờ 24 phút đồng hồ. Thậm chí, anh đã để thua trước ván đấu mở màn sau loạt tie-break trước khi ngược dòng đánh bại đối thủ dự báo sẽ là “truyền kiếp của thì tương lai” với điểm số 6-7 (6-8), 6-4, 7-6 (7-3).

Đây là “trận đại chiến thứ 10” - giữa 2 tay vợt ưu tú nhất của lứa Next Gen, 2 người đã định sẵn sẽ dành rất nhiều không gian và thời gian cho nhau, không chỉ trong quá khứ, hay là hiện tại, mà cả trong tương lai phía trước, hứa hẹn tạo ra cặp đấu kình địch kiểu kinh điển không hề thua gì Novak Djokovic vs Rafael Nadal, Rafael Nadal vs Roger Federer.

Chính bản thân Jannik Sinner đã dành thời gian nói về mối quan hệ “kình địch” này trước khi tham dự Shanghai Masters 2024: “Tôi cảm thấy như là - ít nhất từ phía của tôi - cậu ấy thúc đẩy tôi để tôi chơi tốt hơn. Tôi thức dậy vào buổi sáng, cố gắng tìm hiểu ra, là mình có thể làm gì hay hơn để đánh bại cậu ấy trong lần đối đầu sắp tới...”.

Với sự tự tin có từ ATP China Open, là danh hiệu thứ 4 trong mùa giải năm nay, Alcaraz đã rất dễ dàng “công phá phòng tuyến đầu tiên”, khi mà đối thủ cản đường ở vòng 2 Shanghai Masters - chỉ là một tay vợt Trung Quốc có trình độ chênh lệch. Truyền nhân Rafael Nadal giành chiến thắng chỉ sau 77 phút sau khi tận dụng 4/7 cơ hội thắng break-point và cứu nguy cơ break duy nhất.

Như vậy, Alcaraz đang duy trì chuỗi 10 trận thắng liên tiếp cực kỳ ấn tượng. Chuỗi thành tích rất áp đảo này diễn ra từ ngày 11-9, khi anh mang về chiến thắng đầu tiên cho Đội tuyển Tây Ban Nha ở Davis Cup Finals (Alcaraz thắng 2 trận đơn ở Davis Cup), tiếp tục duy trì ở Laver Cup và kéo dài thêm với 5 trận toàn thắng tại ATP China Open. Và giờ đây...

Tay vợt 21 tuổi quê ở El Palmar chia sẻ sau trận thắng: “Tôi đã chơi quần vợt rất tốt ở trong thời gian gần đây, vì thế, đơn giản là tôi muốn tiếp tục duy trì và tiếp tục cảm giác giống như vậy. Tôi chỉ có 1 buổi tập trước khi đấu trận đấu này, vì vậy, có thể thể hiện trình độ này ngay trận đấu mở màn, tôi cảm thấy thật sự tự hào”.

Đối thủ ở vòng 3 của Alcaraz sẽ là một tay vợt chủ nhà khác - anh Wu Yibing (hạng 560 ATP), là người hưởng suất wild-card nhưng đã xuất sắc giành lấy 2 trận thắng đầu tiên: Thắng Sumit Nagal (Ấn Độ, hạng 83 ATP) 6-3, 6-3 ở vòng 1; Thắng Nicolas Jarry (Chile, hạng 29 ATP) bằng điểm số còn thuyết phục hơn nữa là 6-2 và 6-1.

Trong quá khứ, Wu đã từng đăng quang Dallas Open 2023, sau khi thắng “Tòa tháp cũ của Mỹ” John Isner với điểm số 6-7 (4-7), 7-6 (7-3) và 7-6 (14-12) để trở thành tay vợt nam của Trung Quốc đầu tiên giành 1 danh hiệu thuộc đẳng cấp ATP Tour. Tuy nhiên, Wu đã để tuột hạng ở trong thời gian vừa qua và chủ yếu chỉ tham gia hệ giải Challenger...

Wu Yibing: Trở thành “Li Na của quần vợt nam Trung Quốc” sau chiến thắng lịch sử ở Dallas Open Đánh bại “Tòa tháp cũ nước Mỹ” - John Isner - với điểm số ngược dòng kịch tính là 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), 7-6 (14-12) ở chung kết Dallas Open 2023, Wu Yibing trở thành Tay vợt nam Trung Quốc đầu tiên giành được một danh hiệu thuộc hệ thống giải đấu ATP Tour. Như vậy là, sau 19 năm mòn mỏi đợi chờ, quần vợt nam Trung Quốc cũng đã có được thành tích khởi đầu như của phía đồng hương nữ...

Các kết quả đáng chú ý khác Jannik Sinner (Italia) thắng Taro Daniel (Nhật Bản) 6-4, 6-1 Alexei Popyrin (Australia) thắng Miomor Kecmanovic (Serbia) 6-3, 6-2 Jakub Mensik (CH Czech) thắng Andrey Rublev (Nga) 6-7 (7-9), 6-4, 6-3 Alexander Shevchenko (đến từ Kazakhstan) đánh bại Francisco Cerundolo (của Argentina) 7-6 (9-7), 7-5

*Tại China Open (WTA Tour), Coco Gauff (Mỹ, hạng 6 thế giới) giành vé lọt vào trận đấu chung kết sau khi vượt qua "Mỹ nhân Tây Ban Nha" - Paula Badosa (hiên xếp hạng 19 WTA) với điểm số ngược dòng ngoạn mục là 4-6, 6-4 và 6-2 trong trận bán kết đầu tiên kéo dài sau 2 giờ 21 phút đồng hồ.

