Serhou Guirassy chấn thương lâu dài, Dortmund phải tăng cường tiền đạo

Serhou Guirassy phải dưỡng thương đến tháng 10

Kể từ khi thay Edin Terzic dẫn dắt Borussia Dortmund, HLV Nuri Sahin đang phải chứng kiến sự thay đổi lớn trên hàng tấn công. Sự nhanh nhạy của ông trong việc lôi kéo được chân sút số hai của Bundesliga mùa giải trước là Serhou Guirassy từ Stuttgart chỉ với 18 triệu euro là thành công rất lớn. Thậm chí, Vàng đen chấp nhận việc Guirassy chấn thương đầu gối sau trận đấu cho đội tuyển Guinea vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng.

Cầu thủ 28 tuổi chỉ tập luyện cầm chừng với các đồng đội mới ở Dortmund trong những ngày qua vì chấn thương chưa có dấu hiệu hồi phục. Kết quả kiểm tra đầu gối mới nhất của Guirassy cho thấy anh cần phải dưỡng thương tới đầu tháng 10 mới có thể trở lại thi đấu. Thông tin này làm đảo lộn kế hoạch của HLV Nuri Sahin bởi vì ông xác định tiền đạo người Guinea này sẽ giữ vai trò trụ cột trên hàng tấn công của Dortmund ở mùa giải tới.

Chính niềm tin đó mà HLV 35 tuổi có nhiều sự thay đổi ở lực lượng tấn công của Vàng đen. Ông chấp nhận để tiền đạo chủ lực mùa trước là Niclas Fullkrug sang West Ham. Tiền đạo trẻ 19 tuổi Youssoufa Moukoko chuẩn bị gia nhập Marseille theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm kèm điều khoản mua đứt 30 triệu euro. Moukoko rất khó ở lại sân Signal Iduna mùa này sau khi người đại diện của anh chỉ trích Dortmund đã không giữ lời hứa khi gia hạn hợp đồng với anh.

Chân sút còn lại là Sebastien Haller lại quá tệ nên ông Sahin muốn bán đi càng sớm càng tốt. Tình thế này buộc ông Sahin phải tìm cách tìm thêm một tiền đạo nữa cho Dortmund trong những ngày tới. Đích nhắm của HLV 35 tuổi là tiền đạo tuyển thủ Đức Maximilian Beier của Hoffenheim. Mọi thứ chỉ mới dừng lại ở mức độ thăm dò mà chưa đưa ra lời đề nghị chính thức với Hoffenheim.

Ông Sahin vẫn đang nỗ lực ổn định tình hình ở sân Signal Iduna. Sau trận giao hữu hòa 2-2 với Villarreal, ông cho biết tiền vệ Emre Can tiếp tục là đội trưởng của Dortmund như mùa giải trước. Tuy nhiên, ông có thay đổi đội phó so với mùa giải trước khi Julian Brandt thay cho thủ môn Gregor Kobel. Nico Schlotterbeck là đội phó thứ nhì. Kobel và Marcel Sabitzer là người có cơ hội mang băng đội trưởng tiếp theo. Ông Sahin lý giải việc đổi Kobel bằng Brandt ở vị trí đội phó là do cần một cầu thủ thi đấu ở phía trên để nhắc nhở đồng đội hơn là một thủ môn có khoảng cách quá xa.

