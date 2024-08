Sau Olympic 2024, Nguyễn Huy Hoàng không tiếp tục tập huấn tại Hungary

Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu Olympic 2024 trong 2 cự ly 800m tự do, 1.500m tự do. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

> Nguyễn Huy Hoàng xếp hạng 21 nội dung 1.500m tự do, dừng bước tại Olympic 2024

Nguyễn Huy Hoàng đã kết thúc thi đấu 2 nội dung của mình tại Olympic Paris (Pháp) 2024 là 800m tự do và 1.500m tự do. Sau chương trình thi đấu ở Paris (Pháp), nam kình ngư người Quảng Bình sẽ về Việt Nam chứ không trở lại điểm tập huấn ở Hungary.

“Chương trình tập huấn quốc tế ở Hungary để dành cho chuẩn bị chuyên môn thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024 khép lại và kết thúc thi đấu tại Pháp thì tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng về nước tập luyện. Trong thời gian tập huấn tại Hungary, chúng ta có tuyển thủ Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo cùng tập với Huy Hoàng và cả 2 đã về nước từ cuối tháng 7 vừa qua”, đại diện bộ môn bơi (Cục TDTT) cho biết.

Năm nay, bơi Việt Nam (cấp độ đội tuyển quốc gia) sẽ có giải đấu quan trọng là Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 6 (AIMAG 6) được tổ chức ở Thái Lan. Tuy nhiên, môn bơi của AIMAG 6 tổ chức các nội dung dành cho bể ngắn (25m) và không có nội dung quen thuộc của Nguyễn Huy Hoàng vì vậy tuyển thủ sẽ không dự đấu trường này.

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết sau Olympic Paris (Pháp) 2024 sẽ có những rút kinh nghiệm để có sự chuẩn bị trong tập luyện chuyên môn đối với Huy Hoàng. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Nguyễn Huy Hoàng tham dự Olympic bằng suất chính thức và dự liên tiếp 2 nội dung 800m tự do, 1.500m tự do. Dù vậy thông số chuyên môn của Nguyễn Huy Hoàng tại kỳ Olympic lần này là không cao so với khả năng chuyên môn mà tuyển thủ từng thể hiện.

MINH CHIẾN