Sao Arsenal bị gãy ngón chân nhưng sẵn sàng chơi trận Chelsea cuối tuần

Declan Rice sẵn sàng tiêm thuốc giảm đau để vào sân

Rice bị gãy ngón chân trong trận Arsenal thua Newcastle hồi cuối tuần trước khiến anh không thể tham gia trận Champions League tại San Siro, nơi Pháo thủ phơi áo trước nhà vô địch Serie A.

Nhưng giới truyền thông khá bất ngờ khi thấy tên Declan Rice trong danh sách triệu tập đội tuyển Anh chuẩn bị đối đầu với Hy Lạp và Cộng hòa Ailen. Điều đó gợi lên khả năng là anh cũng sẽ có thể đối đầu với Chelsea tại Stamford Bridge.

Declan Rice thậm chí còn gặp khó khăn khi đi giày vào đầu tuần này và không thể tập luyện bình thường, nhưng các cầu thủ vẫn thường gắng gượng chơi với ngón chân bị gãy và Arsenal hy vọng rằng cơn đau sẽ không ngăn cản cầu thủ chủ chốt của họ chơi trận derby London vào Chủ Nhật.

HLV Pháo thủ Mikel Arteta cần Rice đối đầu với Chelsea vì mùa giải của CLB đang bị đe dọa khi họ đã tụt lại bảy điểm trong cuộc đua vô địch và đã phải chịu thất bại thứ 3 trong 6 trận với khi để thua Inter ở Champions League.

Rice thừa nhận anh đã trở nên mệt mỏi sau một mùa hè bận rộn với EURO và có thể nghỉ ngơi trong loạt trận quốc tế, nhưng tuyển Anh cũng muốn anh chơi trong 2 trận đấu cuối cùng của Nations League nên anh đáp lời triệu tập của Tam sư.

Nói về chấn thương của Rice trước trận thua Inter, HLV Mikel Arteta cho biết: "Thật không may, Declan đã gặp chấn thương trong trận đấu với Newcastle. Đó là một cú sốc, một vấn đề ở chân và cậu ấy không thoải mái khi đi giày nên hiện tại Declan không đủ thể lực. Cậu ấy không khỏe trong vài ngày qua. Chúng tôi sẽ phải đánh giá Declan vào thứ Năm và xem cậu ấy đã sẵn sàng cho Chelsea hay chưa".

Cựu tiền đạo của Chelsea, Kai Havertz cũng tuyên bố mình đủ thể lực để chơi trận Chelsea vào Chủ Nhật. Havertz đã bị thương nặng ở đầu sau một pha va chạm tại Inter nhưng anh không bị chấn động não và cũng nói với các bác sĩ rằng mình không bị bất kỳ di chứng nào.

Trong khi đó, Arsenal đã chuẩn bị trong quá trình tìm kiếm người thay thế Giám đốc thể thao Edu, người sẽ rời CLB để gia nhập đội ngũ của chủ sở hữu Nottingham Forest, Evangelos Marinakis ở một vai trò cấp cao hơn.

Edu hiện sẽ phục vụ thời hạn thông báo 6 tháng của mình trong thời kỳ bàn giao trong khi phó giám đốc hiện tại là Jason Ayto sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc thể thao tạm thời. Ayto được đánh giá cao và tôn trọng tại Arsenal và đã có đóng góp to lớn trong thời gian của Edu.

Ban lãnh đạo của Arsenal sẽ bay đến Los Angeles vào tuần tới để họp với chủ sở hữu Stan và Josh Kroenke để thảo luận về động thái tiếp theo của họ.

Nhưng họ có thể sẽ sử dụng một cơ quan bên ngoài để giám sát việc tuyển dụng và họ có thể sẽ bổ nhiệm Giám đốc điều hành hiện tại là Rich Garlick, người có nhiều kinh nghiệm trong việc tuyển dụng giám đốc thể thao khi đã từng làm việc và bổ nhiệm những người như Dan Ashworth.

HOÀNG HÀ