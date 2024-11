Sẵn sàng khởi động Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024

Tại không gian trưng bày trong khuôn khổ lễ hội sẽ có hoạt động trưng bày, triển lãm “Con đường Golf Việt”. Đây là nơi để du khách trong và ngoài nước nhìn lại bức tranh của golf Việt Nam suốt hơn 100 năm du nhập và phát triển.

Bên cạnh đó là hoạt động trải nghiệm golf để người dân và du khách tại TP Nha Trang tìm hiểu thông tin, thử thách, khám phá về bộ môn golf như tập thử golf, luyện golf 3D… với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, sẽ có các gian hàng về thời thời trang, sức khỏe golf và các gian hàng ẩm thực phục vụ cho du khách tham gia chương trình trong 3 ngày lễ hội.

Theo chương trình, lễ hội được khai mạc tại Quảng trường 2 tháng 4 vào đêm 27-11; đêm nhạc hội “Âm vang đại dương” diễn ra ngày 28-11; ngày 29-11 diễn ra Gala vinh danh “Trăm năm Golf Việt” với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ: Hiền Thục, Nguyên Vũ, Quốc Đại, nhóm MTV… Bên cạnh đó là màn trình diễn của Hoa hậu Kim Nguyên, Thùy Vi, siêu mẫu Ngọc Tình, nam vương Đỗ Tuyển…

Ban Tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 chân thành cảm ơn sự đồng hành quý báu của Nhà tài trợ bạch kim Nam A Bank cùng các nhà tài trợ đồng hành: Đôi Dép, Duy Trang Group, FORD Nha Trang, Vietjet Air, Carlsberg, Khách sạn Galina, Golf Group, Havana Nha Trang Hotel, Vinpearl Golf, KN Golf Links, Fiditour, Nhà hát Đó, Hoàng Gia Pearl, Lis Spa, Best Western Premium, Tictours Travel, Go Green, Care:nel, An Khang Media, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty May Nhà Bè, LoonEyes Studio, nhà tài trợ vận chuyển Lucky Boss, đơn vị vận chuyển Khang Thịnh; sự đồng hành chuyên môn của Hiệp hội Golf Việt Nam, VG Events và đồng hành đại sứ của Unimedia…