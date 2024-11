Du lịch golf là “kho báu” của ngành kinh tế xanh

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Golf Việt Nam – Nha Trang 2024, chiều 27-11, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Báo SGGP phối hợp Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa, Công ty Ngôi sao Giải trí Toàn Cầu tổ chức Hội thảo "Phát triển bền vững ngành công nghiệp golf Việt Nam".

Tham dự hội thảo có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa; ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa; ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa; ông Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

Về phía đơn vị tổ chức có bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam – Nha Trang 2024; ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Trần Thị Minh Sương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngôi sao Giải trí Toàn Cầu và ông Vũ Nguyên, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam; ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp Nam Á bank; ông Phạm Hùng Vĩnh, Giám đốc Chiến lược toàn cầu, đại diện thương hiệu Đôi Dép.

Ngoài ra, ông Bạch Cường Khang, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam và bà Nguyễn Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Golf TPHCM cũng đến tham dự hội thảo.

Phát triển bền vững ngành công nghiệp golf Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Ngọc Anh cho biết, golf du nhập vào Việt Nam từ khá sớm trong những năm 20 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, chỉ khi đất nước mở cửa đón đầu tư nước ngoài và chào đón khách du lịch, thì môn golf mới được hồi sinh và phát triển. Sự kiện khai trương Vietnam Golf and Country Club vào năm 1994 tại TPHCM đã đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên chơi golf tại Việt Nam. Từ đó đến nay, Việt Nam được đánh giá là điểm đến chơi golf lý tưởng trong khu vực châu Á nhờ phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu nhiệt đới thuận lợi để đầu tư phát triển sân golf và loại hình du lịch golf. Nước ta hiện có khoảng 100 sân golf 18 hố đang hoạt động, trong đó có 32 sân đạt tiêu chuẩn 5 sao, kết hợp khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Việt Nam cũng vừa tổ chức Giải thưởng Golf thế giới (World Golf Awards) lần thứ 11, được vinh danh là "Điểm đến Golf tốt nhất châu Á năm 2024”. Với 8 lần được bình chọn là "Điểm đến Golf tốt nhất châu Á", 2 lần đạt giải thưởng "Điểm đến Golf tốt nhất thế giới", Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (WTA) 6 năm liên tiếp chọn Việt Nam là "Điểm đến Golf hàng đầu châu Á" (2017 - 2022) và "Điểm đến Golf hàng đầu thế giới" năm 2019, 2021... chúng ta có thể tự hào khẳng định thương hiệu, sức hấp dẫn và vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch golf thế giới. Và điều làm chúng ta phấn khởi hơn trong những năm gần đây khi các golfer Việt Nam cũng gặt hái được nhiều thành công tại giải đấu quốc tế.

Với định hướng phát triển du lịch bền vững hướng tới các thị trường tiềm năng, Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam tầm nhìn 2030 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) xác định du lịch golf là một loại sản phẩm chuyên biệt quan trọng, cần được quan tâm đầu tư phát triển mạnh thời gian tới. Nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam có đầy đủ tiềm năng và cơ hội để trở thành "Thiên đường Golf của châu Á".

Tuy nhiên, trên thực tế, sản phẩm du lịch golf ở Việt Nam còn hết sức hạn chế do lượng sân golf còn ít, tỉ lệ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chơi golf chưa cao trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Sự liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành và sân golf còn nhiều hạn chế, du lịch golf chưa kết nối với các loại hình du lịch khác như MICE, caravan, chưa có các giải thưởng chuyên nghiệp, các sân golf chưa liên kết với nhau cũng như chưa có các giải pháp về xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch golf một cách bài bản. Đây cũng là những vấn đề chúng ta có thể trao đổi hôm nay.

Giới thiệu đôi nét về Báo SGGP, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Anh cho biết, những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, Báo SGGP đã khởi xướng và tổ chức thành công nhiều sự kiện, chương trình xã hội có ý nghĩa sâu rộng như chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, Giải thưởng Võ Trường Toản, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM, chương trình Đồng hành vượt cạn… Gần đây nhất là chương trình Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường; cuộc thi phóng sự - ký sự Tỏa sáng giá trị Việt; cuộc thi ảnh Đất nước ngàn hoa. Về thể thao, giải thưởng Quả bóng vàng của báo được tổ chức thường niên, được xem như sự gửi gắm niềm tin “vươn mình Phù Đổng” của bóng đá Việt Nam. Sự kiện uy tín này đã được Bộ VH-TT-DL và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công nhận như một giải thưởng chính thức và duy nhất cấp quốc gia. Cả Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng ghi nhận sự lan tỏa rộng khắp của giải thưởng bằng việc đưa thông tin chính thức lên website ở mỗi kỳ trao giải.

Và nay tại thành phố biển này, được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Báo SGGP tổ chức sự kiện đầy ý nghĩa để tôn vinh và cổ vũ, động viên, phát triển golf. Để golf không chỉ là môn thể thao có lợi cho sức khỏe mà còn mang lại nhiều giá trị lớn lao khác…

Du lịch golf đang được xem là “kho báu” của ngành kinh tế xanh

Tại hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, ngày nay, nhu cầu giải trí của mọi người ngày càng tăng, golf đã trở thành môn thể thao với số lượng người chơi và sự quan tâm lớn. Nhẹ nhàng nhưng đẳng cấp, chậm rãi nhưng bền bỉ, mạnh mẽ uyển chuyển, ung dung trên những thảm cỏ xanh ngút ngàn, golf luôn được coi là môn thể thao có sức hút đặc biệt. Nhiều sân golf đã được xây dựng với mong muốn đáp ứng nhu cầu của người chơi. Phát triển môn golf chính là một cách nâng tầm thương hiệu của TP Nha Trang – Khánh Hòa, không những có thể thu hút được những cư dân mới, có mức sống cao và tiêu dùng cao, mà còn thu hút được lượng khách doanh nhân yêu thích môn thể thao này tới chơi vào dịp cuối tuần hoặc ngày lễ, có mức chi trả cao. Đặc biệt, với xu hướng bàn bạc, hợp tác kinh doanh qua những trận golf thì phát triển môn thể thao golf cũng là một cách thu hút được nguồn đầu tư từ bên ngoài vào Khánh Hòa.

Khánh Hòa là địa phương được thiên nhiên ưu đãi, có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan sống động với hơn 200 đảo, quần đảo, bờ biển dài khoảng 385km với nhiều cửa lạch, đầm và có 3 Vịnh biển đẹp, gồm: Vịnh Vân Phong, Vịnh Nha Trang và Vịnh Cam Ranh. Hơn nữa, tại đây có 3 sân golf quy mô, có thể nói là nổi tiếng trên khu vực và thế giới; có sân golf Vinpearl là sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng trên đảo đầu tiên tại Việt Nam, góp phần hình thành các khu dịch vụ du lịch thể thao, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp. Đặc biệt, khí hậu Nha Trang - Khánh Hòa rất đẹp, ít mưa nên cho phép khách du lịch đánh golf gần như quanh năm, hiệu suất khai thác cao. Thời gian bay từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… đến Khánh Hòa khá ngắn nên rất dễ thu hút khách đến nghỉ dưỡng kết hợp đánh golf.

Người chơi golf không chỉ đến sân chơi golf đơn thuần mà còn kết hợp với việc nghỉ dưỡng và tham quan, khám phá những địa điểm du lịch thú vị xung quanh. Cho nên việc phát triển bộ môn này có thể kéo theo các loại hình khác như khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, giao thông… Khách của du lịch golf thường có mức chi tiêu trung bình cao hơn so với các khách du lịch thuộc các loại hình khác. Việc có sân golf tại một điểm đến cũng là yếu tố thu hút các khách du lịch khác, đặc biệt là khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo).

Bên cạnh đó, các sân golf thường dễ thu hút đầu tư du lịch, cải thiện việc làm, tăng khả năng cạnh tranh và bù đắp cho đặc tính theo mùa của du lịch truyền thống. Chính vì vậy, du lịch golf đang được xem là “kho báu” để ngành kinh tế xanh của Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng phục hồi, bứt phá.

Tuy nhiên, ông Thanh cũng cho rằng, dù có điều kiện thuận lợi để phát triển, nhưng số lượng sân golf hiện nay còn ít, thiếu sự liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sân golf, chưa có giải thưởng chuyên nghiệp để quảng bá nên sản phẩm du lịch golf ở Khánh Hòa vẫn còn hạn chế. Đơn cử như KN Golf Links Cam Ranh rất thuận tiện cho việc di chuyển của khách chơi golf nhưng khu vực Bãi Dài vẫn thiếu dịch vụ vui chơi, giải trí về đêm nên khách không ưa chuộng.

Với mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh nhà, như Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 04/6/2024, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh, theo đó đặt mục tiêu chung: “Phát triển mạnh các loại hình kinh doanh, dịch vụ thể thao, đưa thể dục thể thao trở thành một ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành nhằm tạo nguồn thu đóng góp cho ngân sách và tái đầu tư phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh. Đồng thời, thông qua các hoạt động thể dục, thể thao để quảng bá hình ảnh của tỉnh Khánh Hòa đến với du khách trong và ngoài nước”. Trong số đó, các sân golf hiện đóng góp lớn cho ngân sách địa phương và thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, Khánh Hòa sẽ thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao gắn với thể thao, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; hướng đến các thị trường khách có mức chi tiêu cao; thu hút các nhà đầu tư xây dựng thêm các sân golf trên địa bàn tỉnh; nỗ lực hơn nữa để xây dựng các tour du lịch golf; tăng cường quảng bá du lịch golf ở các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á… Để thu hút khách chơi golf đến Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng, vai trò của các công ty lữ hành rất quan trọng bởi những đơn vị này chính là khâu kết nối với hàng không, sân golf, các điểm đến, nhà hàng, khách sạn... Bên cạnh đó, để du lịch golf phát triển, cần tăng cường ứng dụng công nghệ để kết nối thuận tiện nhất về thông tin, giao lưu câu lạc bộ golf. Với Khánh Hòa, có thể tổ chức giải golf chung của 3 sân golf hiện có hoặc mở tour golf Nha Trang - Đà Lạt để tăng trải nghiệm cho du khách.

Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 không chỉ tạo cơ hội cho người dân địa phương, cộng đồng những người yêu thích môn golf tham gia thi đấu, trải nghiệm mà còn thúc đẩy sự phát triển loại hình, sản phẩm du lịch kết hợp thể thao, đặc biệt là du lịch golf; qua đó góp phần quảng bá các giá trị truyền thống văn hóa, ẩm thực, con người, hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển chuyên môn golf nhanh nhất thế giới

Tại hội thảo, để có cái để có cái nhìn tổng quan và toàn cảnh về bộ môn golf cũng như tầm nhìn chiến lược để phát triển golf và du lịch golf trong thời gian tới, ông Vũ Nguyên, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam chia sẻ về tổng quan ngành golf Việt trong 10 năm qua và tầm nhìn 10 năm tiếp theo.

Ông Vũ Nguyên thông tin, nếu như giai đoạn năm 2000, Việt Nam chỉ có 6 sân golf, số lượng người chơi chỉ vỏn vẹn 4.000 người. Đến năm 2010, số sân golf tăng lên 17 sân, số người chơi đạt 10.000 người. Đặc biệt, ghi nhận đến năm 2024, Việt Nam đã có 70 sân golf, số người chơi golf tăng lên trên 100.000 người.

Từ duy nhất một giải đấu golf Vô địch Quốc gia năm 2005, Việt Nam đã phát triển thành hệ thống thi đấu quốc gia với 4 đến 6 giải ở giai đoạn 2008-2020. Hiện VGA chính thức duy trì 3 hệ thống thi đấu golf quốc gia, gồm: VGA Tour, Amateur Series và VGA Junior Tour. Ngoài ra, hàng loạt các giải quốc tế cũng đã được VGA kêu gọi, phối hợp, chủ động tổ chức. “Giai đoạn 2008-2015, Việt Nam vẫn là quốc gia kém phát triển về golf. Nhưng từ 2016 đến nay, Việt Nam đã chủ động đào tạo chuyên gia, trọng tài, đội ngũ quản lý để điều hành các hoạt động golf. Theo đánh giá, Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển chuyên môn golf nhanh nhất thế giới, là thành viên tích cực của các tổ chức golf thế giới”, ông Vũ Nguyên thông tin.

“Các sân golf của Việt Nam tuy ít, nhưng được đầu tư bài bản, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể tổ chức các giải đấu lớn. Nhiều sân golf ở nước ta được thiết kế bởi nhiều huyền thoại golf và các công ty thiết kế chuyên nghiệp. Chúng ta có lợi thế cảnh quan đa dạng, đẹp và hùng vĩ, cùng đội ngũ chuyên môn ở lĩnh vực golf được đào tạo bài bản, nên thuận lợi phát triển ngành công nghiệp golf. Golf ở Việt Nam là một ngành dịch vụ trọn gói, trở thành môn thế thao tận hưởng. Những năm qua, nhiều giải đấu golf quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, tạo ra nhiều công việc cho người dân và thu hút du lịch rất lớn. Rõ ràng golf đang là môn thể thao mang lại ích kinh tế cho Việt Nam”, ông Vũ Nguyên chia sẻ.

Để phát triển golf trẻ, hiện nay Hiệp hội Golf Việt Nam đã đưa môn thể thao này vào học đường. Trong đó, có 2 trường tại TP Hà Nội, 1 trường tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã đưa vào giảng dạy thử nghiệm và bước đầu mang lại tín hiệu khả quan khi số lượng người tiếp cận lên đến khoảng 5.000 người. Thời gian tới, hiệp hội sẽ tiếp tục mở rộng chương trình ra các tỉnh phía Nam.

Nâng cao chất lượng golfer trẻ

Ông Bạch Cường Khang, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam nhận định, golf là một trong những môn thể thao đang ngày càng phát triển tại Việt Nam, đặc biệt là trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc phát triển golfer trẻ vẫn còn gặp phải không ít thách thức. Để golf trở thành một môn thể thao phổ biến và thu hút nhiều thế hệ trẻ tham gia, chúng ta cần xây dựng và phát triển một hệ thống nền tảng vững chắc, từ việc đào tạo tài năng trẻ cho đến nâng cao nhận thức về môn thể thao này trong cộng đồng.

Theo ông Bạch Cường Khang, golf không chỉ là môn thể thao giúp rèn luyện thể chất, mà còn giúp phát triển kỹ năng tư duy, sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng làm việc dưới áp lực. Đặc biệt, đối với trẻ em, việc tham gia golf từ sớm có thể giúp các em hình thành những thói quen tốt như sự tập trung, kiên trì và có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Thực tế, tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, golf đã trở thành môn thể thao phổ biến trong các trường học và trong cộng đồng trẻ. Các quốc gia này đã thành công trong việc phát triển các hệ thống đào tạo chuyên sâu cho trẻ em, và nhiều tài năng golf đã được phát hiện, phát triển từ rất sớm. Điều này cho thấy việc phát triển golfer trẻ có thể giúp tạo ra những vận động viên tài năng cho đất nước, đồng thời nâng cao vị thế của quốc gia trong các đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, golf vẫn còn là một môn thể thao khá xa lạ đối với phần lớn người dân, đặc biệt là ở lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng. Mặc dù có sự phát triển mạnh mẽ của các sân golf cao cấp và sự quan tâm của các doanh nghiệp đối với môn thể thao này, nhưng số lượng các em nhỏ tham gia golf vẫn còn rất hạn chế. Nguyên nhân do chi phí đầu tư cao, trang thiết bị đắt tiền như gậy golf, bóng golf và đặc biệt là chi phí sân bãi. Điều này khiến cho nhiều gia đình không thể đầu tư cho con em mình tham gia golf từ sớm...

Theo ông Bạch Cường Khang, để phát triển golfer trẻ tại Việt Nam, cần có sự đồng bộ từ nhiều yếu tố, bao gồm cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ, nhận thức cộng đồng và chất lượng đào tạo. Trong đó tập trung một số giải pháp cụ thể như: Đầu tư vào cơ sở hạ tầng; giảm thiểu chi phí tham gia; phát triển chương trình giáo dục golf trong trường học; các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền...

Đồng thời, cần thay đổi cách nhìn nhận về môn thể thao này trong cộng đồng, không chỉ là môn thể thao dành cho người giàu mà còn là một công cụ hữu ích để rèn luyện các kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống đào tạo chuyên nghiệp.

“Các giải pháp phát triển golfer trẻ cần được thực hiện đồng bộ từ chính sách, hạ tầng, đào tạo đến thay đổi nhận thức cộng đồng. Khi đó, golf sẽ không chỉ là môn thể thao của những người có điều kiện mà sẽ trở thành một môn thể thao phát triển mạnh mẽ và bền vững tại Việt Nam”, ông Bạch Cường Khang nhận định.

