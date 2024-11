Sẵn sàng cho Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024

Nha Trang sẵn sàng cho ngày hội lớn

Theo ghi nhận của Báo SGGP vào ngày 25-11, tại Quảng trường 2 tháng 4 (TP Nha Trang), nơi diễn ra hầu hết các hoạt động đồng hành và các đêm trình diễn sân khấu lớn, công tác lắp đặt các thiết bị âm thanh ánh sáng, không gian trưng bày và các gian hàng đang được gấp rút hoàn thiện.

Ông Nguyễn Minh Quốc, nhân viên tổ chức sự kiện Công ty Ngôi sao Giải trí Toàn Cầu, cho biết, ngay sau khi nhận được mặt bằng từ chiều 22-11, đơn vị đã triển khai lắp đặt sân khấu và thiết bị âm thanh ánh sáng, hoàn thiện các gian hàng và không gian trưng bày. Hôm nay 26-11 đơn vị cho chạy thử sân khấu trước khi chương trình Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 chính thức bắt đầu.

Tại không gian trưng bày trong khuôn khổ lễ hội sẽ có hoạt động trưng bày, triển lãm “Con đường Golf Việt”. Đây là nơi để du khách trong và ngoài nước nhìn lại bức tranh của golf Việt Nam suốt hơn 100 năm du nhập và phát triển.

Bên cạnh đó là hoạt động trải nghiệm golf để người dân và du khách tại TP Nha Trang tìm hiểu thông tin, thử thách, khám phá về bộ môn golf như tập thử golf, luyện golf 3D… với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, sẽ có các gian hàng về thời thời trang, sức khỏe golf và các gian hàng ẩm thực phục vụ cho du khách tham gia chương trình trong 3 ngày lễ hội.

Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động thu hút du khách

Chị Hoàng Thị Lương (40 tuổi, ngụ TP Nha Trang), rất thích thú khi nghe thông tin về lễ hội. Chị Lương chia sẻ: “Hồi giờ chỉ nghe về golf như một môn thể thao dành cho người có điều kiện, khi mình đọc được nội dung các chương trình có trong lễ hội thì rất bất ngờ. Đặc biệt là có hoạt động trải nghiệm, khám phá môn golf cho người dân và du khách, chắc chắn mình sẽ cùng gia đình trải nghiệm môn thể thao này”.

Theo chương trình, lễ hội được khai mạc tại Quảng trường 2 tháng 4 vào đêm 27-11; đêm nhạc hội “Âm vang đại dương” diễn ra ngày 28-11; ngày 29-11 diễn ra Gala vinh danh “Trăm năm Golf Việt” với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ: Hiền Thục, Nguyễn Vũ, Quốc Đại, nhóm MTV… Bên cạnh đó là màn trình diễn của Hoa hậu Kim Nguyên, Thùy Vi, siêu mẫu Ngọc Tình, nam vương Đỗ Tuyển…

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Với vai trò là đầu mối tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác tổ chức và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung chương trình lễ hội đảm bảo theo quy định, Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa đã có các văn bản đề nghị các sở, ban ngành liên tục theo dõi, hỗ trợ và phối hợp với Báo SGGP, Ban Tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 để thống nhất chương trình, kịch bản tổ chức, đảm bảo lễ hội diễn ra một cách tốt nhất.

Đến nay, địa phương đã sẵn sàng đón tiếp người dân và du khách đến với lễ hội golf lần đầu tiên được tổ chức.

Á hậu Hoàng Nhung, Đại sứ đồng hành Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024, chia sẻ, tham gia lễ hội không chỉ có những phần thưởng hấp dẫn, không chỉ là sân chơi cho các golfer (người chơi golf) mà giải golf còn tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh TP Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ngoài ra, lễ hội sẽ trích một phần kinh phí để giúp đỡ các em học sinh thông qua Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP đề xướng và tổ chức từ năm 2023 đến nay, qua đó mang lại nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.

Nhiều hoạt động hứa hẹn

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024, vào chiều 27-11, lần đầu tiên hội thảo chuyên đề “Phát triển bền vững ngành công nghiệp golf Việt” sẽ được tổ chức, nhằm đưa ra những góc nhìn, đánh giá tổng hợp về ngành công nghiệp golf Việt trong 10 năm qua và những cơ hội, thách thức trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Nam Giang, sáng lập viên của mạng xã hội GolfEdit, The Golfers, bình luận viên kênh On Golf, là người dẫn dắt và điều hành hội thảo. Ông chia sẻ, đến nay, công tác chuẩn bị cho hội thảo đã cơ bản hoàn tất. Nhằm tạo sự khác biệt so với các hội thảo về golf từng tổ chức trước đây, hội thảo lần này sẽ có nhiều tham luận, chủ đề của các chuyên gia đầu ngành, nêu bật những vấn đề đã và đang diễn ra của golf Việt một cách tổng quan nhất.

Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động thu hút du khách

Những khách mời, diễn giả tham dự hội thảo sẽ cùng thảo luận xoay quanh các vấn đề trọng tâm, gồm: Tổng quan ngành golf Việt trong 10 năm qua và tầm nhìn 10 năm tiếp theo; phát triển golf trẻ, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý điều hành và trọng tài golf; hội golf địa phương trong phát triển golf phong trào và duy trì hệ thống giải đấu thường niên; đầu tư hạ tầng ngành golf; quy hoạch sân golf, phát triển xanh; truyền thông cho golf Việt…

“Việt Nam là thị trường đi sau trong việc phát triển sân golf. Chúng ta đang có thêm nhiều sân golf mới, nhưng phát triển bao nhiêu sân golf là đủ? Liệu thị trường golf Việt có cần tới 400-500 sân golf? Bên cạnh đó, xu hướng phát triển xanh đang là xu thế toàn cầu, các sân golf đã và đang đáp ứng điều này như thế nào? Việc tìm kiếm, xây dựng và phát triển tài năng golf trẻ và việc xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ, tài chính phục vụ golf, du lịch golf, sẽ được quan tâm, triển khai ra sao...? Tại hội thảo, tất cả những vấn đề này sẽ được các chuyên gia, khách mời thảo luận và đề xuất các giải pháp để góp phần cho bộ môn golf phát triển hơn trong thời gian tới”, ông Nguyễn Nam Giang chia sẻ.

Ông Vũ Nguyên, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, cho biết, bộ môn golf đang được phát triển rộng rãi trên toàn quốc với số lượng thành viên đăng ký trên hệ thống khoảng 100.000 người. Ngoài ra, có khoảng 200.000 người đang tiếp cận, tập chơi môn thể thao này và tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.

Ngành golf có giá trị lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, là một yếu tố thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt tại các khu vực có sân golf nổi tiếng. Ngành công nghiệp golf phát triển không chỉ tạo doanh thu cho các sân golf mà còn kéo các chuỗi dịch vụ liên quan như khách sạn, nhà hàng và các hoạt động giải trí khác phát triển theo.

Bên cạnh đó, bộ môn golf còn tạo cơ hội cho các sự kiện xã hội, kết nối cộng đồng và xây dựng mối quan hệ giữa các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Hiện nay, trên toàn quốc có khoảng 70 sân golf đủ tiêu chuẩn và các nhà đầu tư đang có hướng tiếp tục mở rộng mạng lưới phát triển trên các tỉnh thành.

Hiệp hội Golf Việt Nam đã đưa môn thể thao này vào học đường. Trong đó, có 2 trường tại TP Hà Nội, 1 trường tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã đưa vào giảng dạy thử nghiệm và bước đầu mang lại tín hiệu khả quan khi số lượng người tiếp cận lên đến khoảng 5.000 người. Trong thời gian tới, hiệp hội tiếp tục mở rộng môn thể thao này trong học đường, dự kiến thử nghiệm tại một số trường học trên địa bàn TPHCM.

Ban Tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 chân thành cảm ơn sự đồng hành quý báu của Nhà tài trợ bạch kim Nam A Bank cùng các nhà tài trợ đồng hành: Đôi Dép, Duy Trang Group, FORD Nha Trang, Vietjet Air, Carlsberg, Khách sạn Galina, Golf Group, Havana Nha Trang Hotel, Vinpearl Golf, KN Golf Links, Fiditour, Nhà hát Đó, Hoàng Gia Pearl, Lis Spa, Best Western Premium, Tictours Travel, Go Green, Care:nel, An Khang Media, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty May Nhà Bè, LoonEyes Studio, nhà tài trợ vận chuyển Lucky Boss, đơn vị vận chuyển Khang Thịnh; sự đồng hành chuyên môn của Hiệp hội Golf Việt Nam, VG Events và đồng hành đại sứ của Unimedia…

ĐOÀN KIÊN - TIẾN THẮNG - MAI CƯỜNG - TRƯƠNG NHÂN