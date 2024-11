Nhiều nghệ sĩ hội tụ tại Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024

Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 được khai mạc tại Quảng trường 2 tháng 4 vào đêm 27-11. Từ ngày 28 đến 29-11, đêm nhạc hội “Âm vang đại dương” và Gala vinh danh “Trăm năm Golf Việt” cũng sẽ diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4. Các đêm lễ hội do đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân làm tổng đạo diễn. Tham dự các đêm lễ hội có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Hiền Thục, Nguyên Vũ, Quốc Đại, nhóm MTV, Hoa hậu Kim Nguyên, Thùy Vi, siêu mẫu Ngọc Tình, nam vương Đỗ Quang Tuyển, MC Quốc Bảo,...

Tham dự Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 lần này, hàng loạt nghệ sĩ đã có những chia sẻ, đánh giá cao việc tổ chức lễ hội, góp phần đưa môn thể thao golf ngày càng phát triển tại Việt Nam.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân cho biết, chương trình lễ hội sẽ có nhiều tiết mục biểu diễn lồng ghép bộ môn golf và văn hoá du lịch nói chung, văn hoá du lịch thành phố biển Nha Trang nói riêng. Trong các đêm hội, phần âm nhạc sẽ được remix mới, 100% sử dụng IDM phối với nhạc cụ dân tộc. Các ca sĩ sẽ thể hiện kết hợp với nhau trên các bản phối mới.

Mục đích của Lễ hội Golf Việt Nam mong muốn đưa thể thao golf đến với cộng đồng, xoá bỏ quan niệm đây là môn thể thao của giới thượng lưu. Bên cạnh đó, chương trình cũng gửi đến thông điệp màu xanh, bảo vệ môi trường. Thông qua lễ hội, mong muốn bộ môn thể thao này gần gũi với cộng đồng. Hy vọng rằng Lễ hội Golf được tổ chức nhiều hơn để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Đến với Lễ hội Golf Việt Nam – Nha Trang 2024, Hoa hậu châu Á Việt Nam Kim Nguyên bày tỏ cảm xúc hào hứng, phấn khích khi lễ hội được tổ chức với đa dạng hoạt động và chuyên nghiệp. “Kim Nguyên theo dõi và biết rằng những giải thi đấu golf đã diễn ra rất sôi nổi nhiều năm qua. Tuy nhiên, lễ hội lần này mang đến cho người dân nhiều hoạt động giải trí khác, tăng sự thân thiện của bộ môn này đến với công chúng. Với riêng Kim Nguyên được vinh dự tham gia lễ hội với vai trò điều hành các tiết mục thời trang thì vừa lo âu vừa hứng thú. Khi các bộ sưu tập và các bạn người mẫu được tham gia vào khuôn khổ lễ hội quy mô như thế này là điểm nhấn mới mẻ đối với một sự kiện thể thao. Suốt 1 tháng qua, Kim Nguyên cùng đội ngũ nhà thiết kế, người mẫu, gia đình các bạn người mẫu nhỏ tuổi và anh chị em đạo diễn, kỹ thuật sân khấu đã hết mình chỉn chu từng khâu, với mong muốn sàn diễn thời trang trong Lễ hội Golf VIệt Nam - Nha Trang 2024 tạo thêm sinh khí mới đến với khán giả và cộng đồng golfer”, Hoa hậu Kim Nguyên chia sẻ.

Siêu mẫu Ngọc Tình cho biết, anh rất vinh dự khi được mời tham dự Lễ hội Golf đầu tiên tại Việt Nam và được tổ chức ở thành phố biển Nha Trang. Siêu mẫu Ngọc Tình chia sẻ, lễ hội lần này là cách quảng bá bộ môn golf đến bạn bè, khán giả nhiều hơn. Bởi từ trước đến nay bộ môn thể thao này vẫn chưa được nhiều người biết đến. Golf là một sân chơi để người dân trải nghiệm, kết nối đam mê và để mọi người xích lại gần nhau hơn.

Chung cảm xúc, MC Quốc Bảo cho biết, dù đã có rất nhiều show diễn tại TP Nha Trang nhưng đến với chương trình này anh rất vinh dự. "Cũng khá lâu rồi, Bảo mới quay lại thành phố biển với show diễn đặc biệt như thế này. Khi đến Nha Trang thấy công tác chuẩn bị đã hoàn chỉnh chu đáo, Bảo rất hào hứng, phấn khích khi được đồng hành với lễ hội”, MC Quốc Bảo chia sẻ.

Lễ hội Golf Việt Nam là cột mốc quan trọng để lan toả năng lượng, đam mê chơi golf dành cho mọi người. Lễ hội được xem là một bữa đại tiệc để chiêu đãi cho những tín đồ, người yêu golf. Bên cạnh đó, lễ hội được tổ chức tại thành phố du lịch xinh đẹp Nha Trang thì độ phủ sóng, lan toả đến với cộng đồng rất lớn. Nha Trang là thành phố du lịch có phong cảnh, không khí, và điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo điều kiện thích hợp cho bộ môn golf.

Ban Tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 chân thành cảm ơn sự đồng hành quý báu của Nhà tài trợ bạch kim Nam A Bank cùng các nhà tài trợ đồng hành: Đôi Dép, Duy Trang Group, FORD Nha Trang, Vietjet Air, Carlsberg, Khách sạn Galina, Golf Group, Havana Nha Trang Hotel, Vinpearl Golf, KN Golf Links, Fiditour, Nhà hát Đó, Hoàng Gia Pearl, Lis Spa, Best Western Premium, Tictours Travel, Go Green, Care:nel, An Khang Media, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty May Nhà Bè, LoonEyes Studio, nhà tài trợ vận chuyển Lucky Boss, đơn vị vận chuyển Khang Thịnh; sự đồng hành chuyên môn của Hiệp hội Golf Việt Nam, VG Events và đồng hành đại sứ của Unimedia…