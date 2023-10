Sẵn sàng cho V-League 2023-2024

Đây là mùa bóng đầu tiên sân chơi cao nhất của hệ thống chuyên nghiệp Việt Nam thi đấu theo thời gian vắt qua 2 năm, nhằm theo hệ thống chung của LĐBĐ châu Á.

Đây cũng là mùa giải đấu công nghệ VAR chính thức được vận hành thông qua sự chấp thuận của FIFA. Đến thời điểm hiện nay, các CLB đã hoàn tất vấn đề lực lượng cho mùa bóng mới. “Đi chợ” hăng hái nhất là CLB TPHCM và B.Bình Dương.

Đó cũng là điều không lạ khi cả hai đội đều gặp khó khăn và suýt bị xuống hạng ở mùa bóng vừa qua. Cũng từ việc nâng chất lượng đội hình mà cả hai đội này cùng mạnh dạn hướng mục tiêu vào nhóm đầu bảng ở mùa bóng 2023-2024.

Đội bóng phố núi - HAGL cuối cùng cũng thở nhẹ khi bảo toàn được bộ khung tốt nhất, không có trường hợp chuyển đội nào đáng chú ý, ảnh hưởng đến chất lượng đội hình. Khánh Hòa sau những loay hoay về chuyện nhà tài trợ cùng một loạt cầu thủ ra đi, cũng kịp để đăng ký tham dự V-League 2023-2024, nhưng điều chắc chắn là thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều.

Còn Bình Định, sân Quy Nhơn là một trong hai sân vốn bị “treo” do đội bóng này chưa hoàn thiện thủ tục để được cấp phép đá sân nhà mùa bóng mới. Đến nay, mọi chuyện cũng đã được khơi thông, thậm chí hôm 12-10, lãnh đạo tỉnh cũng thông qua đề nghị của lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh về việc nâng cấp hệ thống chiếu sáng của sân Quy Nhơn theo tiêu chuẩn mới.

Những năm gần đây, nhóm đua vô địch thường tập trung vào các đội bóng thuộc khu vực phía Bắc. Mùa bóng 2023-2024 hẳn cũng không là ngoại lệ với các ứng viên Hà Nội FC, Viettel, Nam Định tiếp tục là đối trọng với đương kim vô địch Công an Hà Nội. Hà Nội FC đang rục rịch thay HLV trưởng sau hai trận đấu không thành công tại đấu trường AFC Champions League 2023-2024 vừa qua, tân HLV của đội khả năng sẽ là cựu HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Gong Oh Kyun. Còn đương kim vô địch Công an Hà Nội cũng có tin đang liên hệ mời HLV ngoại để dẫn dắt đội sau cú khởi đầu mùa bóng không thành công qua thất bại ở trận Siêu Cúp 2023 vừa qua.