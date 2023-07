Rò rỉ bức thư PSG trả lời Mbappe

Có vẻ như Kylian Mbappe sẽ không được phép ra đi nếu không chiến đấu. Cầu thủ người Pháp, người sẽ không tham gia trong chuyến du đấu Nhật Bản của PSG, thấy mình phải đưa ra quyết định về tương lai, liên quan đến tối hậu thư mà CLB đưa ra: Hoặc là gia hạn hoặc sẽ bị bán vào mùa hè này.

Vào ngày 12-6, cầu thủ người Pháp nói với CLB rằng không có ý định kích hoạt thêm 1 năm trong hợp đồng, nghĩa là anh sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2024, và điều này đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa cầu thủ và CLB. PSG đã trả lời cầu thủ và RMC Sport đã bật mí bức thư này vào thứ Bảy.

Nó được đề ngày 3-7 và PSG đã đưa ra lời buộc tội gay gắt về sự "thiếu chân thành" và yêu cầu Mbappe giải quyết vấn đề vì lợi ích của cả hai bên, cũng như nêu chi tiết các cuộc họp và cuộc trò chuyện đã có liên quan đến việc gia hạn của anh. Họ cũng cho biết CLB đã hỗ trợ số 7 bao nhiêu và tất cả những gì họ đã làm cho sự nghiệp của anh ấy.

PSG vạch ra hai lựa chọn đang chờ đợi cầu thủ người Pháp - gia hạn hoặc bị bán - và nhắc nhở anh ta rằng họ luôn hành động một cách thiện chí. Trong khi đó, Madrid đang theo dõi sát sao Mbappe, trong lúc Al Hilal cũng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký tiền đạo tuyển Pháp.

________________________________________

Đọc toàn bộ bức thư của PSG:

“Đầu tiên, cần nhớ rằng tinh thần đã chỉ đạo các cuộc thảo luận của chúng ta vào mùa xuân năm 2022 là luôn thấy bạn tiếp tục với Paris Saint-Germain - một gia đình đã làm điều không thể cho sự nghiệp của bạn trong nhiều năm khi cho phép chúng tôi, khi đã đồng ý với bạn, đáp ứng yêu cầu chuyển nhượng. Tinh thần này được tìm thấy trong tất cả các cuộc thảo luận của chúng tôi, chúng liên tục được thực hiện trong lòng nhân từ mà chúng tôi duy trì trong CLB của mình. Hơn nữa, với tinh thần này, bạn đã xuất hiện vào ngày 21-5-2022 tại Parc des Princes để thông báo về sự hợp tác của bạn với chiếc áo đấu có dòng chữ "2025", điều này rất rõ ràng đối với tất cả người hâm mộ của chúng tôi và cộng đồng bóng đá thế giới.”

“Do đó, bạn sẽ hiểu rằng lá thư của bạn – rõ ràng được ký vài tuần sau thông báo gia hạn của bạn và tác động toàn cầu của nó (và trước khi kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022) và sự “rò rỉ” (một năm sau) liên quan đến việc tiếp nhận đã không gây ra thiệt hại to lớn cho chúng tôi, đi ngược lại tinh thần các cuộc thảo luận của chúng ta và hơn nữa còn thông báo với thị trường rằng bạn sẽ được tự do vào ngày 30-6-2024, do đó làm trầm trọng thêm thiệt hại đã gây ra cho CLB”

"PSG nhắc lại rằng với những khoản đầu tư của mình vào thế giới bóng đá, tương lai của Mbappe chỉ có thể là chuyển nhượng vào mùa hè này hoặc gia hạn sau ngày 30-6-2024, điều đã được thiết lập rõ ràng giữa chúng ta. Đó là cách mà tất cả những cầu thủ vĩ đại, như bạn, rời CLB của họ, để lại một di sản lâu dài và ngược lại, giúp đỡ CLB đã giúp đỡ bạn - và hỗ trợ gia đình bạn - từ khi bạn còn là một thiếu niên, rằng việc tuyển dụng rất tham vọng dự kiến chỉ có thể đạt được một phần".

"Các điều kiện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi nhưng bất chấp những điều đó, chúng tôi đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn (không giống như những gì chúng tôi sẽ có đối với bất kỳ cầu thủ nào khác), mà không gây nguy hiểm cho CLB. Việc bạn rõ ràng đã ký vào lá thư không gia hạn chỉ vài tuần sau khi bắt đầu kỳ chuyển nhượng cho thấy sự thiếu chân thành của vị trí này."

“Điều cấp bách là có thể gặp mặt để cùng nhau xác định phương án tốt nhất cho các bên, cụ thể là: Gia hạn mùa giải 2024/2025 hoặc chuyển nhượng từ kỳ chuyển nhượng này, đây là những lựa chọn duy nhất để tránh tình trạng tê liệt kéo dài của CLB do những hành động gần đây của bạn gây ra”.

“Phó Giám đốc bóng đá sẽ liên hệ với các cố vấn của bạn để nhanh chóng thống nhất về việc bổ nhiệm này. Chúng tôi hy vọng rằng những năm cam kết, thiện chí và đầu tư chưa từng có vào tương lai của bạn sẽ khiến bạn nghĩ về tương lai và những người ủng hộ CLB vĩ đại đã hỗ trợ bạn trong suốt thời gian qua”.