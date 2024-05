Real Madrid dẫn đầu danh sách CLB bóng đá giá trị nhất của Forbes

Real Madrid lần thứ ba liên tiếp được vinh danh là CLB giá trị nhất thế giới với giá trị 6,6 tỷ USD, theo tạp chí tài chính Forbes của Mỹ. Giá trị của Madrid tăng 9% so với năm ngoái, trong lúc Barcelona ở vị trí thứ 3 với 5,6 tỷ USD, tăng 2 %.

Real Madrid vẫn đang trên đỉnh vinh quang

Madrid cũng là đội tạo ra nhiều doanh thu nhất (873 triệu USD) nhờ kiếm trung bình 205 triệu USD mỗi năm từ các nhà tài trợ áo đấu. Đây là con số cao nhất trong bóng đá theo Football Benchmark và họ đã giành được 5 trong số 10 danh hiệu Champions League gần nhất. Thậm chí có thể giành chức vô địch thứ sáu vào ngày 1-6 khi gặp Borussia Dortmund trong trận chung kết tại Wembley.

Barcelona đứng ở vị trí thứ 3, kém đội bóng của Chủ tịch Florentino Perez 100 triệu USD, đội kiếm được trung bình 189 triệu USD nhờ các nhà tài trợ.

Ở vị trí thứ 2 là Manchester United, với tỷ phú Jim Ratcliffe mua 27,7% cổ phần của CLB vào tháng 2. Nhưng Man United kém vị trí dẫn đầu của Real Madrid chỉ 50 triệu USD.

Top 10 bao gồm 6 đội từ Premier League, đã ký hợp đồng truyền hình trong nước mới vào tháng 12 cho mùa giải 2025/26 đến 2028/29 và sẽ kiếm được doanh thu phát sóng trong nước cao hơn gấp đôi so với bất kỳ giải bóng đá nào khác và gần gấp đôi doanh thu phát sóng La Liga của Tây Ban Nha, nếu tính cả hợp đồng phát sóng quốc tế.

Các đội bóng giá trị nhất thế giới hiện có giá trị trung bình 2,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với một năm trước. Doanh thu của 30 đội hàng đầu đạt trung bình 397 triệu USD, cao hơn 3% so với năm ngoái. Nhưng thu nhập hoạt động trung bình đạt 36 triệu USD, tăng 57% so với năm trước.

Bảng xếp hạng Top 20 của Forbes

1. Real Madrid (Tây Ban Nha) 6,6 tỷ USD

2. Manchester United (Anh) 6,55 tỷ USD

3. Barcelona (Tây Ban Nha) 5,6 tỷ USD

4. Liverpool (Anh) 5,37 tỷ USD

5. Manchester City (Anh) 5,1 tỷ USD

6. Bayern Munich (Đức) 5 tỷ USD

7. Paris Saint Germain (Pháp) 4,4 tỷ USD

8. Tottenham Hotspur (Anh) 3,2 tỷ USD

9. Chelsea (Anh) 3,13 tỷ USD

10. Arsenal (Anh) 2,6 tỷ USD

11. Juventus (Italia) 2,05 tỷ USD

12. Dortmund (Đức) 1,98 tỷ USD

13. Atletico Madrid (TBN) 1,6 tỷ USD

14. AC Milan (Italia) 1,43 tỷ USD

15. LAFC (Mỹ) 1,2 tỷ USD

16. West Ham (Anh) 1,1 tỷ USD

17. Inter Miami (Mỹ) 1,03 tỷ USD

18. Inter Milan (Italia) 1 tỷ USD

19. LA Galaxy (Mỹ) 950 triệu USD

20. Atlanta United (Mỹ) 900 triệu USD

HOÀNG HƯNG