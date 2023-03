Raphinha ghi bàn quyết định cho Barca trận thứ 2 liên tiếp

Cầu thủ chạy cánh Raphinha một lần nữa ghi bàn giúp Barcelona giành chiến thắng tối thiểu 1-0 thứ 2 liên tiếp ở La Liga, lần này là tại Athletic Bilbao. Kết quả quan trọng này cũng giúp Barca gia tăng cách biệt ở ngôi đầu lên 9 điểm so với Real Madrid, một tuần trước khi họ chơi trận Siêu kinh điển lượt về tại Camp Nou.

Ngôi sao người Brazil đã ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Valencia tại Camp Nou cách đây một tuần, và Chủ nhật này là một pha lập công quan trọng khác ở phút bù giờ của hiệp 1 vào lưới Bilbao. Điểm thú vị là người kiến tạo cho Raphinha ghi bàn trong cả 2 trận là tiền vệ Sergio Busquets.

Nhưng bàn thắng của cầu thủ người Brazil là một trong hai cú sút trúng đích của Barca trong suốt trận đấu, và chỉ có may mắn mới giúp họ rời sân San Mames với 3 điểm. Việc thủ thành Marc-Andre ter Stegen của Barca được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận đã lột tả trọn vẹn diễn biến, với đội chủ nhà là bên chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Trong đó, bất chấp đã có hàng loạt pha cứa thua xuất sắc, Ter Stegen còn phải cảm ơn thần may mắn khi 2 lần xà ngang cột dọc đã trợ giúp.

Barca có 65 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Real Madrid đến 9 điểm. Họ sẽ đối mặt nhau ở trận đấu tại Camp Nou vào Chủ nhật tới để quyết định đến cơ hội vô địch. Nhưng HLV Xavi Hernandez thừa nhận đội của ông cần phải cải thiện nhanh chóng: “Một lần nữa lại giống như vậy. Chúng tôi cần phải chơi và tấn công tốt hơn. Đó là một chiến thắng vàng, nhưng chúng tôi vẫn nghĩ về việc cải thiện khả năng tấn công”.

Ở các diễn biến khác. Real Betis và Villarreal đánh rơi điểm trong nỗ lực giành vé dự Champions League sau trận hòa 1-1. Borja Iglesias mở tỷ số cho Betis ở phút 38 và đội chủ nhà gỡ hòa nhờ công của Yeremy Pino ở phút 55. Tuy nhiên, cả 2 đội cũng may mắn không bị bỏ xa vì đội thứ 4 là Sociedad không thể kiếm được nhiều hơn trận hòa 1-1 trước Mallorca. Sau 25 lượt trận, Betis đang xếp thứ 5 với 42 điểm và vẫn kém 3 điểm so với đội thứ 4 là Sociedad. Trong khi Villarreal đứng thứ 6, kém 4 điểm so với Betis.

Sevilla lội ngược dòng đánh bại Almeria 2-1 trên sân nhà với các bàn thắng của Lucas Ocampos trong hiệp một và Erik Lamela trong hiệp hai. Sevilla vươn lên vị trí thứ 13, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm.