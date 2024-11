HLV Flick yêu cầu phản ứng ngay lập tức trước Brest

HLV Hansi Flick muốn thấy một phản ứng ngay lập tức từ Barcelona khi đối đầu Brest vào giữa tuần.

Không cần phải nói, kết quả này không gây ấn tượng với HLV Hansi Flick, người được cho đã thể hiện sự giận dữ trong phòng thay đồ sau trận đấu. Ông cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự trước công chúng. Sau tất cả, theo Diario SPORT, điều nhà cầm quân người Đức rút ra lớn nhất từ ​​trận hòa với Celta Vigo là các cầu thủ đã quá chểnh mảng. Flick tin rằng một số cầu thủ đã có dấu hiệu tự mãn. Ông cũng tin rằng phong độ sa sút của Barca không chỉ do thành tích cá nhân, đội còn thiếu tinh thần và kỷ luật. Hơn nữa, cựu HLV Bayern Munich ít nhiều thừa nhận các đội bóng thấy dễ dàng hơn trong việc phá vỡ hàng phòng ngự quen cao của Barca.

Ghi nhớ tất cả những yếu tố này, HLV Flick muốn thấy một phản ứng ngay lập tức từ đội khi họ chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại Champions League với Brest vào giữa tuần này. Chiến lược gia người Đức sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì ít hơn 3 điểm trước đội bóng khiêm tốn đến từ Pháp, vì nếu không có được điều đó, Barca sẽ gặp rắc rối khi họ tìm cách lọt vào tốp 8 - vốn có suất vào thẳng vòng 1/8 thay vì trải qua thêm 2 trận play-off. Đội bóng xứ Catalan đã giành được 3 chiến thắng trong 4 trận đấu cho đến nay. Việc giành chiến thắng trước Brest và Borussia Dortmund sẽ giúp củng cố vị trí của họ.

Tâm lý tự mãn nếu có sẽ là điều gây hại cho Barcelona trong cuộc đua với Real Madrid.

Phản ứng mạnh mẽ của HLV Flick rõ ràng là cần thiết, bởi ngoài sự hào nhoáng trong số bàn thắng ấn tượng đã ghi được ở mùa giải này, thì vị trí của họ ở La Liga chẳng thuận lợi hơn là mấy so với nhiệm kỳ của cựu HLV Xavi - người đã bị sa thải vào cuối mùa giải trước. Sau trận hòa 2-2 với Celta Vigo, tổng số điểm của Barca sau vòng đấu thứ 14 là 34 điểm, thậm chí ít hơn 3 điểm so với thành tích của Barca trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Xavi - giành được 37 điểm sau 14 trận đầu tiên mùa giải 2022-23, chiến dịch mà Barca đã dễ dàng giành chức vô địch. Trong mùa giải tiếp theo, đội của Xavi đã giành được tới 31 điểm sau 14 trận - chỉ kém 3 điểm so với Barca của Flick thiện tại. Vì vậy, dựa trên kết quả thuần túy, có vẻ như Barca của Flick không làm được nhiều khác biệt so với 2 mùa giải của Xavi.

Barca hiện hơn 4 điểm so với vị trí nhì bảng của Real Madrd, nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận. Điểm đáng lưu ý là nếu đội của Flick đã có màn chạy đà ấn tượng, thì cho đến nay đội của Carlo Ancelotti chỉ mới bắt đầu tìm được công thức chiến thắng.

