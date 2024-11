HLV Flick: “Tôi không ngờ Barcelona chơi tệ đến vậy”

HLV Hansi Flick tỏ ra rất tức giận khi Barcelona mất điểm trận thứ 2 liên tiếp.

Các bàn thắng của Raphinha và Robert Lewandowski ở đầu mỗi hiệp đã giúp Barca tạo lợi thế rất lớn. Raphinha tưởng chừng tung đòn kết liễu ở phút 77 nhưng anh lại sút trúng cột dọc. Nhưng ở phút 81, tiền vệ Casado đã đẩy Barca vào thế thiếu người khi nhận thẻ vàng thứ 2. Phút 84, hậu vệ Jules Kounde mắc sai sót tạo điều kiện cho Alfon Gonzalez ghi bàn rút ngắn tỷ số cho chủ nhà, trước khi Hugo Alvarez đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 86.

Mặc dù ngược dòng may mắn sau khi bị dẫn trước 2 bàn, nhưng hòa là kết quả xứng đáng cho nỗ lực của Celta Vigo - đội có số cú sút gần gấp đôi so với Barca trong suốt 90 phút (15 so với 9). “Đôi khi bạn thấy một đội có màn trình diễn như vậy”, HLV Flick nói khi được yêu cầu giải thích về màn trình diễn kém cỏi. “Tôi không ngờ rằng chúng tôi lại chơi tệ như vậy, nhưng nó đã xảy ra. Chúng tôi phải đứng lên và tiến về phía trước. Đây chỉ là một trận đấu. Cuối cùng, điều tuyệt vời nhất là chúng tôi có được một điểm. Đó là điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay, nhưng chúng tôi không vui. Các cầu thủ không vui, mọi người đều không vui, và tôi nghĩ các cầu thủ đều có thể chơi tốt hơn nhiều so với hôm nay”.

Barca hiện không thắng trong 2 trận liên tiếp, sau khi để thua Sociedad 0-1 trước kỳ nghỉ quốc tế. HLV Flick từ chối đổ lỗi cho bất kỳ cầu thủ nào, nhưng cho rằng tâm lý chủ quan có thể đã bắt đầu nảy sinh qua việc đội thắng 11/12 trận đầu tiên của mùa giải. “Mọi người đều nói rằng Celta Vigo rất khó chơi và bạn có thể thấy điều đó ngày hôm nay”, Flick nói thêm. “Cuối cùng, điều đó liên quan đến sự tập trung của chúng tôi. Có thể đôi khi quá dễ dàng, hoặc họ nghĩ rằng quá dễ để giành chiến thắng, nhưng không phải vậy. Bây giờ mọi người đều muốn thắng chúng tôi và muốn chơi tốt trước chúng tôi”.

Jules Kounde mắc sai sót tạo điều kiện cho Alfon Gonzalez ghi bàn rút ngắn tỷ số cho chủ nhà.

Kounde đã nhận trách nhiệm về vai trò của mình trong trận hòa, nhưng Flick nhấn mạnh: “Đã có rất nhiều sai lầm, rất nhiều đường chuyền hỏng, mất bóng, quyết định sai lầm và những thứ như vậy. Không phải vì thẻ đỏ. Không phải vì lỗi của Jules. Mà là toàn đội. Đó là kết quả của cách chúng tôi chơi. Chúng tôi phải trở lại. Khi bạn chỉ đạt 80% hoặc 85% hoặc 90%, bạn không thể giành chiến thắng. Không dễ dàng như vậy”.

Barca đang hơn 5 điểm so với đội xếp nhì bảng là Atletico Madrid. Real Madrid hiện tụt lại vị trí thứ 3 khi kém ngôi đầu của Barca đến 7 điểm, nhưng họ còn 2 trận đấu trong tay - bắt đầu với Leganes vào Chủ Nhật.

THANH TUẤN