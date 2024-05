Rafaelson vắng mặt trong chuyến làm khách của Nam Định trên sân Pleiku

Theo thông báo của Ban tổ chức V-League 2023-2024 thì có đến 8 cầu thủ vắng mặt ở vòng 18 do thẻ phạt hoặc bị kỷ luật. Đáng chú ý là Rafaelson, chân sút đang dẫn đầu danh sách “dội bom” sẽ không ra sân trong chuyến làm khách của Nam Định trên sân Pleiku.

Nam Định sẽ vắng "sát thủ" Rafaelson ở vòng 18

Vắng tiền đạo số 1 này, hàng công của Nam Định sẽ ảnh hưởng rất lớn trong cuộc so tài cùng đội bóng phố núi ở vòng 18. Nhưng dù sao thì với khoảng cách 8 điểm so với đội xếp theo sau, ngôi đầu bảng của Nam Định cũng sẽ không bị ảnh hưởng sau vòng đấu này. Trong khi đó, do cũng nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng vừa qua, Đinh Thanh Bình của LPB HA.GL cũng không thể ra sân ở vòng này.

Đội lo lắng nhất ở vòng 18 là Hà Tĩnh, sau khi mất một loạt trụ cột sau vụ việc sử dụng chất cấm, đội Hà Tĩnh trở về sân nhà tiếp Hà Nội FC lại vắng thêm 2 trụ cột khác vì thẻ phạt là Văn Hạnh và ngoại binh Ibara. Phong độ đang sa sút cùng với việc hụt quân, khả năng có điểm của Hà Tĩnh ở vòng 18 là rất thấp.

Công an Hà Nội sẽ vắng mặt Văn Thanh trong cuộc tiếp đón Khánh Hòa. Cầu thủ này vốn lãnh thẻ đỏ trực tiếp trong trận CAHN gặp Quảng Nam, nhưng sau đó dính thêm án phạt bổ sung nên bị treo giò lên 3 trận, tính từ vòng 18. Các cầu thủ khác cũng vắng mặt ở vòng 18 vì thẻ phạt là: Tuấn Anh (Hải Phòng), Stephen (Quảng Nam) và Thành Chung (Hà Nội FC).

Ngoài ra, CLB Thanh Hóa sẽ vắng vắng phiên dịch Đỗ Văn Phúc do thẻ phạt. Trước đó, HLV Popov cũng đã nhận mức phạt 10 triệu đồng do không tham dự họp báo sau trận CLB TPHCM - Thanh Hóa ở vòng 17.

CAO TƯỜNG