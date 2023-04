Phạm Lê Xuân Lộc xuất sắc đòi lại Áo trắng

Chặng 11 từ Quy Nhơn đi Pleiku (166 km) chinh phục 2 đèo An Khê và Mang Yang, với sức mạnh và trình độ đi đèo vượt trội, các tay đua ngoại binh, đặc biệt là 2 tay đua đến từ Nga đã biến chặng đua thành màn trình diễn của họ.

Với mong muốn tấn công Áo vàng của Petr Rikunov, hai ngoại binh của TPHCM gồm Igor Frolov (TPHCM Vinama) và Vladislav Duininov (TPHCM New Group) tấn công mạnh mẽ ở đèo An Khê. Ban đầu, tốc độ của ba ngoại binh người Nga tạo ra chỉ có 2 cựu Áo vàng Cúp Truyền hình Loic (Dược Domesco Đồng Tháp), Javier (Nhựa Bình Minh Bình Dương) bám được, nhưng sau đó, cú ra xe của hai ứng viên Áo vàng hàng đầu Petr Rikunov, Igor Frolov, ba tay đua còn lại chỉ biết “đứng hình”, tự rơi lại phía sau.

Sau khi để Vladislav Duininov về nhất đèo An Khê, Igor Frolov chính là người cán đỉnh đầu tiên ở đầu Mang Yang để tiếp tục mặc chiếc Áo đỏ Vua leo núi. Trong 60 km cuối, cuộc chiến song mã giữa Petr Rikunov và Igor Frolov diễn ra khá hấp dẫn. Tay đua của Tập đoàn Lộc Trời đã chứng tỏ được sức mạnh “vô đối” khi khoá chặt các đợt tấn công của Igor Frolov.

Không những thế, tận dụng một con dốc cách đích chừng 7 km, Petr Rikunov trả đòn khiến ngoại binh của TPHCM không kịp trở tay. Bởi vừa bị đối phương đánh phủ đầu, Igor Frolov còn không may bị bể bánh xe. Điều này đã giúp Petr Rikunov càng thuận lợi hơn ung dung về đích một mình và tăng khoảng cách lên 1 phút 38 giây so với Igor Frolov. Tay đua Loic rút thắng Javier, Vladislav Duininov ở trong tốp 2 về sau 3 phút 56 giây, giành vị trí thứ ba chặng.

Nếu như Petr Rikunov là ngoại binh chơi xuất sắc nhất, thì tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc chính là nội binh chơi nổi bật nhất. Vừa bị mất chiếc Áo trắng chặng nội dung đồng đội tính giờ về tay Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tận dụng khả năng đi đèo tốt để đòi lại danh hiệu. Sau khi chinh phục 2 đèo An Khê và Mang Yang, Phạm Lê Xuân Lộc vẫn trụ ở tốp 3 cùng với các tay đua đàn anh đi đèo tốt như: Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Trường Tài.., trong khi đối thủ trực tiếp Lê Hải Đăng nằm ở nhóm 4 với khoảng cách hơn 1 phút.

Trong bối cảnh các đội mạnh: TPHCM, An Giang, Đồng Tháp “đồng gà” trong nhóm, không ai chịu làm việc, Phạm Lê Xuân Lộc đã có quyết định đúng đắn khi cùng Baasankhuu (Đồng Nai) tấn công thoát đi. Nếu cứ nằm im ở đó để nhóm 3 cứ “tà tà” tốc độ, nhóm của Áo trắng Lê Hải Đăng kéo vô thì xem ra công sức trước đó của tay đua Quân khu 7 "đổ sông, đổ biển". Nỗ lực không mệt mỏi của Xuân Lộc đã thành công khi anh về hạng 7 với khoảng cách 2 phút 50 giây so với Lê Hải Đăng. Điều này đồng nghĩa, Phạm Lê Xuân Lộc chính thức mặc lại chiếc Áo trắng sau 11 chặng và tạo khoảng cách 1 phút 34 giây so với Lê Hải Đăng.

Lần thứ 5 giành chiến thắng chặng, tay đua được giới xe đạp Việt Nam đặt biệt danh “khủng long” Petr Rikunov tiếp tục mặc Áo vàng sau 11 chặng. Anh đã gia tăng khoảng cách với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Igor Frolov lên 3 phút 58 giây. Còn các đối thủ khác cũng từ ít nhất 8 phút 6 giây cho đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Với sức mạnh vô đối, nếu không gặp sự cố xui rủi nào khi về đến TPHCM thì khó ai lật đổ được chiếc Áo vàng chung cuộc của Petr Rikunov.

Không những thế, Petr Rikunov còn giữ vững chắc chiếc Áo xanh với khoảng cách 38 điểm so với tay đua Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group). Do các ngoại binh đưa tốc độ quá cao, có 51 tay đua không hoàn thành chặng đua, trong đó có ứng viên Áo xanh Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp). Việc Trần Tuấn Kiệt mất quyền tranh chấp chiếc Áo xanh, nên chiếc Áo này gần như đã nằm gọn trong tay đội đua An Giang. Bởi ngoài Petr Rikunov, họ còn có tay đua đang 3 lần mặc chiếc Áo xanh liên tiếp Nguyễn Tấn Hoài đang đứng thứ 3. Đối thủ đáng ngại nhất chỉ còn Nguyễn Văn Bình đang đứng thứ 2. Tuy nhiên, trong thế 2 kẹp 1 cùng với kinh nghiệm của Nguyễn Văn Bình còn hạn chế, khả năng tay đua TPHCM lật đổ Áo xanh của An Giang có tỷ lệ khá thấp.

Ngoài ra, An Giang còn giữ chiếc Áo cam của Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời) và Tập đoàn Lộc Trời đứng đầu giải đồng đội nới rộng khoảng cách so với TPHCM Vinama lên 3 phút 5 giây và 7 phút 38 giây so với Domesco Đồng Tháp. Nói chung, đội đua An Giang đã thắng quá áp đảo trong chặng đua đường đèo quan trọng vào hôm nay.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình – Tôn Đông Á thi đấu chặng 12 từ Pleiku đi Buôn Ma Thuột dài 179 km.