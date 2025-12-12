Đa phương tiện

Video

Nữ Việt Nam vs Nữ Indonesia 3-0: Toàn thắng 3 trận vòng bảng, thầy trò HLV Tuấn Kiệt gặp nữ Philippines ở bán kết SEA Games ngày 14/12

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

MINH BẢO (tổng hợp)

Từ khóa

Bóng chuyền bóng chuyền 2025 bóng chuyền nữ Nữ Việt Nam Nữ Indonesia Indonesia Toàn thắng trận vòng bảng thầy trò HLV Tuấn Kiệt Tuấn Kiệt gặp nữ Philippines Philippines bán kết SEA Games SEA Games 2025 ngày

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn