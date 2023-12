Nụ cười mỉa mai của Jose Mourinho

AS Roma kết thúc trận đấu trên sân nhà trước Fiorentina chỉ còn lại 9 người. HLV Jose Mourinho không lao ra chỉ trích trọng tài như tuần trước mà cười mỉa mai khi đội bóng của ông bị mất người thứ hai. Toàn đội AS Roma không trả lời báo chí sau trận đấu như một cách phản đối trọng tài .

HLV Jose Mourinho lầm lì theo dõi trận đấu mà không phản ứng gì

AS Roma khởi đầu trận đấu rất tuyệt vời: Paulo Dybala chuyền bóng tầm thấp để Romelu Lukaku bay người đánh đầu ở cự ly 5m, mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 5. Dybala bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi ngay trong hiệp 1 nữa.

Chủ nhà duy trì được thế trận chủ động trong hơn một tiếng đồng hồ cho tới khi Fiorentina bắt đầu tăng tốc tìm bàn gỡ. Nicola Zalewski nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 64 do cản đường lên bóng tấn công của Fiorentina ở cánh phải. Đội khách gỡ 1-1 chỉ 2 phút sau khi có được lợi thế hơn người. AS Roma tiếp tục mất người ở phút 87 và lần này là thẻ đỏ trực tiếp cho người ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

HLV Jose Mourinho nhếch môi cười mỉa mai khi Lukaku bị truất quyền thi đấu dù góc quay chậm lại thấy rất rõ tiền đạo Bỉ đã có pha đạp vào ống đồng của Christian Kouame rất nguy hiểm. Tuần trước, ông Mourinho chỉ trích trọng tài Matteo Marcenaro ở trận thắng Sassuolo rằng không biết kiểm soát cảm xúc trong lúc cầm còi. HLV người Bồ Đào Nha đã phải gặp công tố viên Giuseppe Chine của LĐBĐ Italia về những lời chỉ trích này.

Sau trận đấu, toàn đội AS Roma từ chối trả lời báo chí. HLV Mourinho đi ngang khu vực báo chí chỉ để bắt tay với đồng nghiệp Vincenzo Italiano. Đây là động thái không mong muốn đối với ban tổ chức Serie A nhưng AS Roma không làm căng tới mức gọi là “sự im lặng với truyền thông”.

Mảnh giấy Jose Mourinho chỉ đạo tình huống phạt góc cho thủ môn Rui Patricio

Có một chi tiết thú vị ở trận đấu này là sau khi AS Roma mất người thứ hai, HLV Mourinho đã nhờ cậu bé lượm bóng chuyển nội dung chỉ đạo tới thủ môn Rui Patricio. Lý do là theo quy định trong bóng đá, ban huấn luyện không được đứng sau khu vực cầu môn đội nhà. Đài DAZN ghi lại được nội dung chỉ đạo của HLV người Bồ Đào Nha là ở những vị trí phạt góc của Fiorentina thì El Shaarawy và Edoardo Bove đứng bảo vệ cột gần do Lukaku không còn trên sân. Thủ môn Patricio đọc xong tờ giấy đưa lại cho cậu bé. Cậu bé này cho biết sẽ giữ nó như một vật kỷ niệm về khoảnh khắc được làm nhân viên của Mourinho.

AS Roma sẽ gặp nhiều khó khăn ở những trận đấu tới vì án phạt cấm thi đấu và chấn thương. Zalewski phải nghỉ 1 trận gặp Bologna. Lukaku ít nhất phải nghỉ 2 trận do nhận thẻ đỏ trực tiếp nên nghỉ trận gặp Bologna và Napoli. Tiền đạo Dybala rời sân ở phút 25 vì chấn thương cơ gấp ở đùi. Người vào thay Azmoun buộc phải rời sân ở phút 62 do căng cơ bắp chân phải. Leonardo Spinazzola không được đăng ký trận này do chấn thương đùi phải.

HOÀNG HƯNG