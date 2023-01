Novak Djokovic: Sẽ qua mặt Roger Federer và Rafael Nadal, trở thành Huyền thoại quần vợt vĩ đại nhất lịch sử

Djokovic, người đã giành lại Ngôi số 1 thế giới ở trên Bảng điểm xếp hạng của ATP ngay trong ngày hôm nay, thứ Hai 30-1, và bắt đầu tuần lễ thứ 374 ngự trị trên Ngai Vàng Nhà Vua ATP, đã có những chia sẻ sau khi đánh bại Stefanos Tsitsipas, đăng quang ngôi vô địch Australian Open lần thứ 10, rằng anh đã cảm thấy rất thoải mái khi được quay lại đây và thi đấu.

“Đây là một trong những giải đấu thách thức nhất mà tôi đã từng chơi trong đời. Không được thi đấu hồi năm ngoái và quay trở lại đây vào năm nay, tôi rất muốn nói lời cám ơn - đến tất cả những người khiến tôi cảm thấy được chào đón. Đó là lý do tại sao tôi chơi thứ quần vợt hay nhất trên sân đấu này, trước huyền thoại Rod Laver. Đó là chuyến hành trình dài lâu. Tất cả thành viên đội của tôi và gia đình tôi đều biết rằng chúng tôi đã trải qua những gì trong 4 hay 5 tuần lễ vừa quavà đây có thể là chiến thắng lớn nhất trong đời tôi”.

Ở Australian Open, anh đã trở thành "Tượng đài bất diệt". Với 10 ngôi vô địch (con số hẳn đã là... 11 danh hiệu nếu anh không bị trục xuất, không thể thi đấu hồi năm ngoái), anh vượt xa cả những đàn anh, những huyền thoại, kiểu như là Roger Federer (6 ngôi vô địch trong Kỷ nguyên mở) hay thậm chí Roy Emerson (6 ngôi vô địch trong Kỷ nguyên nghiệp dư). Nếu tính ở đấu trường Grand Slam nói chung, anh hiện chỉ còn thua Rafael Nadal về số lần vô địch ở một hệ thống giải đấu Grand Slam - Nadal đã từng 14 lần vô địch Roland Garros...

Anh cũng đã cân bằng thành tích sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam, thành tích Nadal đã vượt lên phía trước nhờ được tham gia đầy đủ cả 4 giải đấu Grand Slam trong mùa giải năm ngoái - mùa giải 2022 (trong khi đó, Djokovic bị trục xuất khỏi Úc, không thể tham dự Australian Open và không được nhập cảnh vào Mỹ, vì thế cũng không thể thi đấu ở US Open). Bằng vào cách này hay là cách khác anh vẫn “san bằng cách biệt” cực kỳ ngoạn mục.

Với việc giành lại Ngôi Nhà Vua ATP, Djokovic sẽ tiếp tục gia tăng khoảng cách về số tuần lễ thống trị trên đỉnh cao thế giới. Anh đã bắt đầu tuần lễ thứ 374 giữ Ngôi số 1 thế giới ở trên Bảng điểm xếp hạng của ATP (đây cũng là lần thứ 7, Djokovic quay lại vị trí này). Trong khi đó thì, người có thành tích “tiệm cận” anh nhất chính là Federer, người cũng chỉ có 310 tuần lễ giữ ngôi số 1 thế giới và anh đã giải nghệ từ hồi tháng 9 của năm ngoái!

Không chỉ có như vậy, Djokovic là 1/4 tay vợt ít nhất vô địch 2 lần ở một hệ giải Grand Slam. Anh đã vô địch Australian Open 10 lần, vô địch Roland Garros 2 lần, vô địch Wimbledon 7 lần và vô địch US Open 3 lần. Những người còn lại là Nadal (Australian Open: 2 lần, Roland Garros: 14, Wimbledon: 2, US Open: 4); Roy Emerson (Australian Open: 6, Roland Garros: 2, Wimbledon: 2, US Open: 2) và Rod Laver (Australian Open: 3, Roland Garros: 2, Wimbledon: 4, US Open: 2). Nếu vô địch Roland Garros năm nay, Djokovic sẽ là người đầu tiên trong lịch sử quần vợt thế giới ít nhất lên ngôi 3 lần ở một hệ thống giải đấu Grand Slam...

Khi Djokovic đang rất sung sức, gợi nhớ trạng thái “đỉnh phong” và phong độ “nhất phẩm” mà anh thể hiện từ sau US Open ở mùa giải năm ngoái, Đương kim Nhà Vua ATP còn có đủ năng lực để thắng thêm các danh hiệu Grand Slam trong mùa này. Chỉ thêm 1 danh hiệu nữa thôi, anh đã đủ sức qua mặt cả Nadal lẫn Federer, trở thành Huyền thoại quần vợt vĩ đại nhất trong lịch sử, hay là GOAT như người ta vẫn thường hay nói đến...