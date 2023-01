Australian Open: Novak Djokovic đấu Stefanos Tsitsipas ở chung kết đơn nam, tái hiện CK Roland Garros 2021?

Đến thời điểm này, đó vẫn là một kết quả “gây ám ảnh” cho Next Gen, những kẻ theo lịch sử vạch ra là phải thừa kế Big Three, nhưng thứ mà họ thừa kế là cái bóng to lớn của Djokovic, của Rafael Nadal và họ chỉ có thể đăng quang Grand Slam khi những Đại gia này “đi vắng” (bị loại sớm, bỏ cuộc hoặc rút lui vì chấn thương). Những chiến thắng giống như “trộm đồ” của Dominic Thiem, và Daniil Medvedev ở US Open khiến mọi thứ càng thêm đau đáu…

Kết quả ở chung kết Roland Garros đã biến Djokovic trở thành tay vợt đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở, thắng ngược 3-2 dù để thua trước 0-2 trong trận chung kết Grand Slam đình đám. Nối gót Cựu cố 1 thế giới người Serbia, Cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha - Nadal, giáng thêm một đòn nữa vào “sự tự tin” của Next Gen. Ở chung kết Australian Open 2022 hồi đầu năm ngoái, Nadal thua Medvedev 2-6, 6-7 (5-7); rồi thắng lại 6-4, 6-4 và 7-5!

Đến giờ này, tay vợt trẻ người Nga vẫn chưa thể phục hồi, chưa thể gượng dậy sau nỗi đau khủng khiếp đó. Nhân tiện, anh cũng đã bị loại ngay ở vòng thứ 3 bởi Sebastian Korda (Mỹ) dù được đánh giá không thấp. Korda sau đó bị loại bởi Keran Khachanov (đồng hương, đồng đội của Daniil ở bán kết). Tsitsipas thì sao? Anh này cũng cần rất nhiều thời gian sau trận chung kết đầu tiên trong đời, để trưởng thành hơn, và lọt đến CK Úc mở rộng này.

Anh vừa loại Khachanov bằng chiến thắng thuyết phục sau 4 ván đấu với điểm số là 7-6 (7-2), 6-4, 6-7 (8-6) và 6-3 trong trận bán kết đơn nam đầu tiên. Tay vợt người Hy Lạp, gốc gác xa từ Nga, vốn là tay vợt có phong độ ổn định thứ 2 ở giải đơn nam Australian Open 2023, chia sẻ về trạng thái tâm lý khi bước vào ván đấu thứ 4 của trận đấu: “Tôi nghĩ về việc tôi đã làm việc cật lực như thế nào để đạt được cái vị trí này và vẫn cần thêm 1 ít nữa”.

“Tôi không thể đạt được chiến thắng trong ván đấu thứ 3, tôi tuyệt đối tiến gần chiến thắng trong ván đấu này. Đây là một trong những khoảnh khắc nếu như bạn kiên trì, nếu như bạn cống hiến bản thân nhiều hơn nữa, kết quả tốt rồi sẽ đến. Và luôn có ngoại cảnh ở đâu đó phía sau, khiến tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi đánh bóng và nhận lại phần thưởng từ đám đông của những người hâm mộ”, Tsitsipas cho biết sau chiến thắng ở trận BK.

Đối mặt với đám đông CĐV ở Rod Laver Arena, hướng đến trận chung kết đơn nam, Tsitsipas cho biết: “Đây là những khoảnh khắc mà tôi đã làm việc chăm chỉ để đạt đến. Để có thể chơi những trận chung kết như thế này. Nhưng dù trận chung kết có ý nghĩa lớn hơn đến như thế nào, thì chung kết vẫn chỉ ý nghĩa là chung kết. Đó là trận chung kết Grand Slam, và tôi cũng sẽ tranh đấu cho Ngôi số 1 thế giới. Đó là một giấc mơ từ thủa ấu thơ…”.

“Tôi luôn mơ mộng ngày nào giành được vị trí này. Tôi tiến đến rất gần. Tôi hạnh phúc khi cơ hội đã đến, ở đây, tại Australia mà không phải nơi nào khác, bởi vì đây là một nơi chốn có đầy ý nghĩa. Hãy cùng làm thôi các chàng trai. Tiến lên nào”, Tsitsipas hướng về đám đông đang hiện diện trên 4 phía khán đài Rod Laver Arena và kêu gọi họ đứng vào hàng ngũ của anh hướng đến trận chung kết chống lại Đối thủ lớn nhất cuộc đời anh…

Djokovic, người gieo sầu cho Tsitsipas ở Paris 2 năm trước, người đã đánh bại Tsitsipas 10/12 lần đối đầu giữa 2 bên và thắng 9 trận liên tiếp gần nhất (trong đó có 4 chiến thắng tuyệt đối trong mùa giải của năm ngoái, mùa giải 2022), đánh bại Tommy Paul (Mỹ) 7-5, 6-1, 6-2 trong trận bán kết đơn nam còn lại và giành vé chung kết, anh này chỉ cách ngôi vô địch Australian Open thứ 20, và danh hiệu Grand Slam thứ 22 - với chỉ đúng 1 chiến thắng nữa mà thôi!

“Tất nhiên, đó là sự đặc biệt kèm theo”, Djokovic cho biết trước thông tin nếu anh giành ngôi vô địch Grand Slam thứ 22, điều đó có nghĩa là anh sẽ giành lại ngôi số 1 thế giới, “Thắng được các danh hiệu Grand Slam đình đám, và leo lên Ngôi số 1 thế giới, có thể nói là 2 đỉnh điểm mà bạn leo lên được trong sự nghiệp chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp của mình. Tất nhiên,tất cả chúng ta vẫn cần phải chờ xem những chuyện gì sẽ xảy ra”.

Cũng như Tsitsipas, Djokovic rất tranh thủ sự cổ vũ của đám đông tại sân Rod Laver Arena - Melbourne Park, anh hẳn cảm thấy có thêm nhiều gia vị khi nghe được sự ủng hộ của các CĐV Australia, kể từ khi anh nghe thấy lần đầu tiên lúc đăng quang Australian Open 2008: “Nó có ý nghĩa là tất cả mọi thứ, đặc biệt là ở giai đoạn này của sự nghiệp của tôi. Tôi cần động cơ, năng lượng đó, tôi thật sự biết ơn khi vẫn còn đủ lực trong đôi chân để có thể thi đấu ở đẳng cấp này trước một trong những sân quần vợt lớn nhất của thế giới!”.