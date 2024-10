Nguyễn Tiến Minh tiếp tục vào chung kết giải cầu lông quốc gia

Nguyễn Tiến Minh tiếp tục lọt vào chung kết đơn nam tại một giải cầu lông thuộc hệ thống quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một lần nữa, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh khiến người hâm mộ và giới chuyên môn ngả mũ thán phục khi chiến thắng tại bán kết giải đấu để giành quyền dự chung kết đơn nam giải Các tay vợt xuất sắc quốc gia.

Trên sân đấu tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh tối 18-10, Tiến Minh gặp đàn em trẻ Trần Lê Mạnh An (Đồng Nai) ở bán kết. Với tuổi tác đã ngoài 40, khó có thể đòi hỏi Tiến Minh áp đảo hoàn toàn Mạnh An. Dù thế, Tiến Minh thi đấu với sự bền bỉ và kinh nghiệm của một người từng trải qua nhiều giải đấu đỉnh cao trước đây để khéo léo chiến thắng Mạnh An bằng tỷ số chung cuộc 2-1 (21/11, 12/21, 21/8).

Bán kết còn lại nội dung đơn nam cũng chứng kiến cuộc đối đầu giữa 1 tay vợt trẻ (Trần Quốc Khánh (Bắc Giang)) với 1 tay vợt có kinh nghiệm (Lê Đức Phát (Quân đội)). Cuộc giằng co khá quyết liệt giữa 2 tay vợt phải đưa trận bán kết tới ván thứ 3 mới quyết định được kết quả cuối cùng. Tại bán kết lần này, Lê Đức Phát thắng 2-1 (13/21, 21/14, 21/12). Chung kết nội dung đơn nam sẽ là cuộc đối đầu giữa Nguyễn Tiến Minh và Lê Đức Phát.

Với riêng cầu lông TPHCM, ban huấn luyện tiếp tục chứng kiến tay vợt Vũ Thị Trang lọt vào chung kết nội dung đơn nữ sau khi chiến thắng đàn em Vũ Thị Anh Thư (cùng TPHCM) ở bán kết. Bán kết đơn nữ tại giải Các tay vợt xuất sắc quốc gia 2024 chứng kiến 3 gương mặt của cầu lông TPHCM góp mặt gồm Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư, Lê Ngọc Vân. Điều này cho thấy sự áp đảo của các tay vợt nữ TPHCM trong giải lần này. Dù vậy trong trận bán kết còn lại, Lê Ngọc Vân gác vợt 0-2 trước Trần Thị Phương Thúy (Bắc Giang) nên lỡ cơ hội vào chung kết. Trận chung kết tranh HCV đơn nữ tại giải là cuộc thi đấu giữa Vũ Thị Trang và Trần Thị Phương Thúy.

Trong ngày 19-10, giải đấu sẽ tổ chức chung kết các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ đồng thời cũng bế mạc. Tại giải năm nay, tuyển thủ Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) thi đấu ở châu Âu nên vắng mặt không tranh tài.

MINH CHIẾN