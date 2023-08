Nguyễn Thị Hằng kịp phá kỉ lục giải tiếp sức quốc gia trước khi đi Trung Quốc tập huấn

Giải đấu đã khép lại sau những nội dung cuối cùng được thi đấu chiều tối 14-8 tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng.

Trên đường chạy chung kết tiếp sức hỗn hợp 4x800m nam-nữ, đội điền kinh Hà Nội gồm Giang Văn Dũng, Nguyễn Thị Kim Thanh, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Hằng đã là những người về nhất khi đạt thành tích 8’15”53. Kết quả trên mang về cho điền kinh Hà Nội tấm HCV đồng thời được công nhận là kỉ lục quốc gia mới. Kỉ lục cũ của nội dung được lập tại năm đầu tiên giải khởi tranh với thông số 8’27”06 cũng do đội Hà Nội nắm giữ.

Trong nội dung này, tuyển thủ Nguyễn Thị Hằng đang là thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia của tổ trọng điểm 400m nữ. Vào cuối tuần này, cô và các đồng đội ở tổ tiếp sức 4x400m nữ được tập huấn tại Thượng Hải (Trung Quốc) để chuẩn bị cho ASIAD 19-2022.

Cùng trong ngày cuối của giải điền kinh tiếp sức vô địch quốc gia lần 2-2023, một kỉ lục quốc gia khác bị phá. Thi đấu chung kết tiếp sức hỗn hợp 4x1500m nam-nữ, đội Thái Bình với Phạm Thế Anh, Lưu Thị Thu, Lương Bình Dương, Nguyễn Thu Quyên về nhất giành HCV và phá kỉ lục quốc gia với thông số 17’26”02. Thành tích cũ được lập kỉ lục quốc gia là 17’52”03.

Trong khi đó, chung kết tiếp sức 4x400m nam của giải chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa ba đội Hà Nội, Công an Nhân dân và Hà Tĩnh để rồi chiến thắng chung cuộc thuộc về tổ tiếp sức nam Hà Tĩnh với thành tích 3’13”04. Đội Hà Nội đứng vị trí hạng nhì còn đội Công an Nhân dân về vị trí thứ ba. Chung kết tiếp sức 4x400m nữ ghi nhận sự vượt trội của đội Hà nội với Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh khi về nhất và giành HCV với kết quả 3’42”09. Đội Nghệ An và Thanh Hóa ở các vị trí tiếp theo. Trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ trên của Hà Nội có Hoàng Thị Minh Hạnh là tuyển thủ quốc gia và gương mặt này sẽ đi tập huấn Thượng Hải (Trung Quốc) vào cuối tuần này.

Kết thúc giải, đội điền kinh Hà Nội giành 6 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ xếp nhất. Vị trí thứ nhì là Quân đội (3 HCV, 1 HCB) và hạng ba là Thái Bình (1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ). Điền kinh TPHCM chỉ có vị trí hạng 6 do không giành được HCV nào mà chỉ có 3 HCB, 1 HCĐ.