Nguyễn Nhất Long tạm vươn lên dẫn đầu tại giải golf vô địch quốc gia

Ngày 9-8 tại giải golf vô địch quốc gia báo Tiền Phong 2023, ban tổ chức ghi nhận các golf thủ đã thể hiện tốt nhất khả năng của mình để tìm suất vào lượt tiếp theo, tranh ngôi vô địch. Trong ngày thi đấu, ở bảng nam, với tổng điểm -4 sau 18 hố thi đấu, golf thủ Nguyễn Nhất Long đã vượt lên để xếp nhất. Tính tổng điểm qua hai ngày, Nhất Long đang có điểm -5. Với thành tích này, Nhất Long tạm xếp nhất trong khi Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Đặng Minh xếp ở các vị trí tiếp theo do có cùng điểm -3. Tại bảng nữ, tay golf Lê Chúc An đang tạm dẫn đầu khi có -2 điểm.

Tại ngày tranh tài, một trong những điều đáng chú ý là ban tổ chức đã ghi nhận có golf thủ thực hiện được cú HIO – hole in one (đánh một gậy đưa bóng vào lỗ). Người đạt thành tích trên là tay golf nữ Phạm Thị Kim Chi. Kim Chi thực hiện cú hole in one tại hố số 4 Par 3, với chiều dài 148 yard (khoảng 135 mét). Tay golf đã sử dụng gậy pitching wedge, tạo ra đường cong tuyệt đẹp trước khi bóng chạm đất rồi lăn vào lỗ. Ngay sau khi có được kết quả trên, Kim Chi bày tỏ “cảm xúc của tôi rất khó tả sau khi chứng kiến quả bóng lăn vào lỗ. Tôi vừa vui, vừa lâng lâng như đang mơ. Đây là cú đánh với khoảng cách 148 yard, gió hơi xuôi nhẹ từ bên phải qua. Tôi dùng gậy Pitching, câu on thì bóng bay khá bổng. Nhìn hướng bóng tôi nghĩ chỉ ôm cờ thôi, nhưng không ngờ bóng rơi xuống lăn vài vòng và xuống lỗ”.

Năm ngoái ở giải golf vô địch quốc gia báo Tiền Phong 2022, có hai golf thủ giành được cú HIO là Lê Chúc An và Nguyễn Huy Thắng. Sau ngày thi đấu 9-8, ban tổ chức sẽ cắt 40 VĐV nam và 12 VĐV nữ đạt kết quả tốt nhất vào vào vòng trong để tranh ngôi vô địch. Giải thi đấu tới hết ngày 11-8.