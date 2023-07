Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa có “duyên” với giải Billiards PBA Tour Hàn Quốc

Nhà vô địch quốc gia 2022 Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa có duyên ở đấu trường Billiards PBA Tour khi thua ngược 2-3 Oh Tae Jun (Hàn Quốc) trong trận ra quân ở Round 3 diễn ra vào chiều tối nay 23-7. Như vậy, Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa biết mùi chiến thắng ở cả 3 Round vừa qua kể từ khi rời UMB chuyển sang PBA.

Gia nhập hệ thống giải Billiards có số tiền thưởng “khủng” nhất thế giới PBA Tour, 6 cơ thủ Việt Nam: Nguyễn Đức Anh Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Mã Minh Cẩm, Ngô Đình Nại, Dương Anh Vũ tiếp tục góp mặt ở Round 3 thi đấu từ ngày 20 đến 28-7. Thật đáng tiếc ở Round đấu này, các cơ thủ Việt Nam thi đấu không thành công khi chỉ có 2 gương mặt vượt qua vòng 1, trong khi 2 Round trước tối thiểu là 3.

Đến với PBA Tour vào mùa giải năm nay, cơ thủ từng lọt vào tốp 15 thế giới Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa bắt nhịp được với thể thức thi đấu mới của Hàn Quốc khác biệt hoàn toàn khi ở UMB.

Sau khi trắng tay ở 2 Round đấu vừa qua, tưởng chừng như nhà vô địch quốc gia Việt Nam năm 2022 có được chiến thắng đầu tiên ở Round 3 khi dẫn Oh Tae Jun 2 ván đầu với điểm số 15/7, 15/10. Tuy nhiên, cơ thủ trẻ Hàn Quốc đã chứng tỏ bản lĩnh của một cơ thủ từng vô địch PBA Tour khi làm cuộc lội ngược dòng khá ngoạn mục. Anh thắng lại 2 ván sau 15/10, 15/11 cân bằng tỷ số 2-2 buộc trận đấu phải giải quyết bằng lượt Penaly.

Do thắng trong cuộc thi đề pa đầu trận đấu, Oh Tae Jun có lợi thế rất lớn trong lượt Penalty khi có quyền giữ hay nhường quyền đề pa cho đối thủ. Nhờ thế, cơ thủ Hàn Quốc đã chuyển hình bi đề pa khó này cho Nguyễn Đức Anh Chiến và cơ thủ Việt Nam thực hiện không thành công. Ngay lập tức, Oh Tae Jun ghi điểm vàng kết thúc trận đấu khiến Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa có trận thắng nào kể từ khi đặt chân đến Hàn Quốc.

Cùng cảnh ngộ với Nguyễn Đức Anh Chiến còn có Ngô Đình Nại, Mã Minh Cẩm, Dương Anh Vũ. Cả ba cơ thủ này đều thi đấu dưới mức bình thường nên để thua khá dễ dàng. Mã Minh Cẩm thất thủ 1-3 (14/15, 13/15, 15/9, 8/15) trước Park Seung Hee (Hàn Quốc, Dương Anh Vũ thua Kang Sung Ho (Hàn Quốc) với tỷ số 1-3 (12/15, 9/15, 15/8, 4/15). Trong khi đó, Ngô Đình Nại nhận thất bại khá dễ dàng 0-3 (0/15, 4/15, 6/15) trước cơ thủ lừng danh thế giới mới chuyển sang PBA Daniel Sanchez (Tây Ban Nha).

Trong khi đó, cơ thủ được giới Billiards Hàn Quốc đặt biệt danh “Young Gun” Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã có cuộc lội ngược dòng thành công đánh bại cơ thủ Kang Sang Goo (Hà Quốc). Sau khi thua ván đầu với điểm số 12/15, cơ thủ gốc Bình Phước đã thắng ba ván sau với điểm số 15/5, 15/19,15/1, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.

Cùng lọt vào vòng 2 với Nguyễn Huỳnh Phương Linh còn có cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện. Cơ thủ được giới billiards Việt Nam gọi là “Anh Sáu” đã có một trận đấu khá dễ dàng trước Ji Seung Han (Hàn Quốc). Nguyễn Quốc Nguyện kiểm soát được thế trận và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 (15/12, 15/4, 2/15, 15/9).