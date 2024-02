Nguyễn Đình Bắc bị kỷ luật nội bộ từ CLB Quảng Nam

Nguyễn Đình Bắc bị HLV Văn Sỹ Sơn chuyển xuống tập cùng đội trẻ Quảng Nam

Trước đó, cầu thủ này đã vắng mặt trong cuộc so tài của Quảng Nam với B.Bình Dương ở vòng 9 V-League 2023-2024 trên sân Bình Dương. Theo giải thích của Ban huấn luyện đội bóng này là Đình Bắc bị chấn thương và có thể nghỉ thi đấu đến hết giai đoạn 1.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, chân sút trẻ này đang chịu án kỷ luật nội bộ từ đội bóng. Cụ thể, Đình Bắc hội quân muộn sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán mà không đưa ra được lý do nghỉ chính đáng. Anh đã có mặt tại đội Quảng Nam muộn hơn 1 ngày so với đồng đội với nguyên nhân được đưa ra là bị trễ chuyến bay do ngủ quên.

Nhằm giữ tính kỷ luật của CLB, HLV Văn Sỹ Sơn quyết định đưa ra án phạt với Đình Bắc, nhất là cầu thủ trẻ này đã nhiều lần vi phạm về giờ giấc đến sân tập luyện.

Sau khi không có tên trong trận Quảng Nam gặp B.Bình Dương ở vòng 9, sao trẻ này đã được chuyển xuống tập cùng đội trẻ Quảng Nam. Như vậy, gần như chắc chắn cầu thủ này tiếp tục vắng mặt trong trận Quảng Nam gặp HA.GL ở vòng 10 tới đây trên sân Pleiku.

HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ cùng truyền thông: “Cậu ấy phải nhận thức rõ vấn đề mình là ai. Tôi không muốn mọi người tung hô bạn ấy quá. Bạn ấy đang chểnh mảng trong sinh hoạt và mọi thứ. Đình Bắc nên xem mình là em út, mới 19 tuổi. Bóng đá là môn chơi tập thể. Nếu không nghiêm khắc sẽ mất hết tất cả".

CAO TƯỜNG